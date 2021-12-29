Туристический поезд «К Деду Морозу» в новогодние праздники отправится из Самары в Великий Устюг

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Новогодний круизный поезд «К Деду Морозу» отправится из Самары 4 января, а вернется – 8 января. Маршрут был создан для семей с детьми, которые в праздничные каникулы хотят посетить вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, а также «Заповедник сказок» – резиденцию Кикиморы Вятской – в Кирове, передает fpc.ru.

Из Самары поезд отправится 4 января в 20:50 по местному времени и прибудет в Великий Устюг 6 января в 07:05. В обратном направлении поезд отправится 6 января в 20:40, 7 января путешественники приедут в Киров, а 8 января в 15:00 по местному времени вернутся в Самару.

Маршрут кругового туристического поезда предполагает короткие остановки в Сызрани (4 января), Саранске (5 января) и Нижнем Новгороде (5 января), где пассажиры смогут присоединиться к сказочному путешествию.

Фото из открытых источников