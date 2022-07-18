Тольятти - в десятке популярных городов для отдыха на озёрах летом в России

Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортов РФ до 24 июля. Речь идёт о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты продолжают обслуживать пассажирские перевозки в штатном режиме. В Росавиации также напомнили о возможности использования альтернативных маршрутов через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил альтернативные направления отдыха этим летом. В десятку попали десять живописных озёр России, где можно не хуже, чем на море, отдохнуть, — Онежское и Ладожское озёра, Селигер, Байкал, Плещеево озеро, Рыбинское и Куйбышевское водохранилища, Валдайское озеро, озеро Яровое.
По данным Tvil.ru, туристы бронируют летом отдых на озёрах от 2 до 6 ночей и тратят в среднем на проживание от 2 до 6 тысяч рублей в сутки.
Список составлен бронирований жилья туристами летом 2022 года.
Десятка популярных городов для отдыха на озёрах России:
* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки