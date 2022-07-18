Тольятти - в десятке популярных городов для отдыха на озёрах летом в России

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Росавиация продлила режим ограничения полётов в 11 аэропортов РФ до 24 июля. Речь идёт о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты продолжают обслуживать пассажирские перевозки в штатном режиме. В Росавиации также напомнили о возможности использования альтернативных маршрутов через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.



Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru выявил альтернативные направления отдыха этим летом. В десятку попали десять живописных озёр России, где можно не хуже, чем на море, отдохнуть, — Онежское и Ладожское озёра, Селигер, Байкал, Плещеево озеро, Рыбинское и Куйбышевское водохранилища, Валдайское озеро, озеро Яровое.



По данным Tvil.ru, туристы бронируют летом отдых на озёрах от 2 до 6 ночей и тратят в среднем на проживание от 2 до 6 тысяч рублей в сутки.



Список составлен бронирований жилья туристами летом 2022 года.



Десятка популярных городов для отдыха на озёрах России:

Петрозаводск — 4616 р. / 4 ночи * Осташков — 6418 р. / 4 ночи Банное — 3927 р. / 6 ночей Листвянка — 4244 р. / 4 ночи Переславль-Залесский — 4597 р. / 3 ночи Рыбинск — 2135 р. / 3,5 ночи Валдай — 5719 р. / 2 ночи Тольятти — 2082 р. / 3 ночи Яровое — 4498 р. / 6,5 ночи Приозерск — 7285 р. / 3 ночи

* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки