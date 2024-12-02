Тольятти - в десятке экономных направлений для отдыха в декабре

Декабрь - не самый дешевый по стоимости проживания месяц, несмотря на зимнюю погоду. Все дело в том, что со второй половины декабря идет увеличение цен из-за предновогодних празднований и корпоративов. Тем не менее, направления, где можно отдыхать бюджетно, существуют и в декабре. Что же это за места?
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил направления для отдыха в декабре 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего. На первом месте город Евпатория в Крыму, где средняя стоимость ночи в декабре - 2307 р. На втором месте город Ейск в Краснодарском крае, на третьем - Туапсе в Краснодарском крае (2346 р. и 2585 р. соответственно).
Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре:
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки