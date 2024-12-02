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Тольятти - в десятке экономных направлений для отдыха в декабре

2 декабря 2024 10:36
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Тольятти - в десятке экономных направлений для отдыха в декабре

Декабрь - не самый дешевый по стоимости проживания месяц, несмотря на зимнюю погоду. Все дело в том, что со второй половины декабря идет увеличение цен из-за предновогодних празднований и корпоративов. Тем не менее, направления, где можно отдыхать бюджетно, существуют и в декабре. Что же это за места?

 Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил  направления  для отдыха в декабре 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего.   На первом месте  город  Евпатория в Крыму, где средняя стоимость ночи в декабре - 2307 р. На втором месте город  Ейск в Краснодарском крае, на третьем - Туапсе в Краснодарском крае (2346 р. и 2585 р.  соответственно).  

 Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре:
 

  1. Евпатория, Крым ―2307 р. / 6 ночей*
  2. Ейск, Краснодарский край ―2346 р. / 5 ночей
  3. Туапсе, Краснодарский край ― 2585 р. /3 ночи
  4. Тольятти, Самарская область ― 2605 р. / 3 ночи
  5. Уфа, Башкирия―2752 р. / 3 ночи
  6. Железноводск, Ставропольский край ― 2832 р. /8 ночей
  7. Судак, Крым ―2862 р. / 3 ночи
  8. Новый Афон, Абхазия―2900 р. / 5 ночей
  9. Пенза, Пензенская область ― 2952 р. /7 ночей
  10. Севастополь, Крым ―3069 р. / 5 ночей

 
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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