Тольятти - в десятке экономных направлений для отдыха в декабре

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Декабрь - не самый дешевый по стоимости проживания месяц, несмотря на зимнюю погоду. Все дело в том, что со второй половины декабря идет увеличение цен из-за предновогодних празднований и корпоративов. Тем не менее, направления, где можно отдыхать бюджетно, существуют и в декабре. Что же это за места?



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил направления для отдыха в декабре 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего. На первом месте город Евпатория в Крыму, где средняя стоимость ночи в декабре - 2307 р. На втором месте город Ейск в Краснодарском крае, на третьем - Туапсе в Краснодарском крае (2346 р. и 2585 р. соответственно).



Десять самых популярных направлений для экономного отдыха в декабре:



Евпатория, Крым ―2307 р. / 6 ночей* Ейск, Краснодарский край ―2346 р. / 5 ночей Туапсе, Краснодарский край ― 2585 р. /3 ночи Тольятти, Самарская область ― 2605 р. / 3 ночи Уфа, Башкирия―2752 р. / 3 ночи Железноводск, Ставропольский край ― 2832 р. /8 ночей Судак, Крым ―2862 р. / 3 ночи Новый Афон, Абхазия―2900 р. / 5 ночей Пенза, Пензенская область ― 2952 р. /7 ночей Севастополь, Крым ―3069 р. / 5 ночей



*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки