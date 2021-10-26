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Спрос на отдых в Крыму во время нерабочих дней остается на уровне октября. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Средняя загрузка в санаториях составляет сейчас 69%, пятизвездочных отелей – 80%. На таком же уровне загрузка на ноябрьские каникулы. По словам министра, туристы бронировали отдых в ноябре в основном заранее, в том числе по программе стимулирования внутренних поездок по России.

В Крыму под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны работают с неполной загрузкой. Пожилых обязали самоизолироваться.

Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг и QR-коды для посещения этих предприятий. При заселении в гостиницы туристы должны предъявить код и результат ПЦР-теста.

Новые высокие показатели по приросту зараженных коронавирусом после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 23 раза подряд со 2 октября, передает Радио Маяк.