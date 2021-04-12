Состоялась первая поездка на туристическом поезде из Самары в Йошкар – Олу

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В минувшую пятницу с железнодорожного вокзала Самара отправился первый туристический поезд в Йошкар – Олу.

Расписание поезда разработано таким образом, чтобы путешественники могли отправиться в поездку в пятницу вечером в так называемом «отеле на колесах», а субботний день посвятить знакомству с регионом в рамках насыщенной экскурсионной программы «Этно-гастротур «Вкусно Едем. #ВкусноЙошка!» и вернуться домой в воскресенье утром.

В состав поезда включены комфортабельные вагоны категории СВ и купе, оснащенные экологически чистыми туалетными комплексами, системами поддержания микроклимата, розетками.

16 апреля состоится второй тур из Самары в Йошкар – Олу.

Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Сопровождающие сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Проводится информирование всех пассажиров о важности использования защитных масок, перчаток, антисептических средств, передает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников