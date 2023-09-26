Состоится открытие экотропы, проложенной по живописным местам от Самары до Тольятти

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29 сентября 2023 года в 12.00 на стадионе Самара-Арена, у начала Первой Пешеходной Аллеи, состоится Торжественное открытие Большой Самарской Тропы - бесплатного инфраструктурного объекта – экотропы, проложенной по живописным местам Самарской области от г. Самары до г. Тольятти.

Мероприятие пройдет в деловом формате с участием СМИ. На мероприятии состоится вручение удостоверений о повышении квалификации по программе «Проведение экскурсий и походов по Большой Самарской Тропе», участникам проекта, прошедшим обучение. Затем представители некоммерческих организаций и партнеров проекта перережут красную ленточку, после чего туристы и волонтеры - участники проекта, а так же все желающие, пройдут по маршруту Тропы, через лесопарк Дубки до Студеного оврага, по дороге убирая мусор.

Планируется участие представителей общественности и органов государственной и муниципальной власти.

Проект «Большая Самарская Тропа» является победителем Конкурса президентских грантов и реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Проект направлен на формирование экологической культуры поведения в природной среде, в процессе создания общедоступного и бесплатного инфраструктурного объекта ЗОЖ- экотропы "Большая Самарская тропа", проложенной по живописным местам Самарской области от г. Самары до г. Тольятти, состоящей из нескольких альтернативных маршрутов, различного уровня сложности и наполненности.

Длина основной ветки Тропы- 100 километров, общая протяженность всех маршрутов - более 200 км. На маршрутах, с привлечением добровольцев, проводятся работы по ликвидации незаконных свалок, следов техногенной деятельности человека, благоустройству. По маршруту установлены маркерные знаки и стенды с навигацией, правилами поведения в лесных зонах и особо-охраняемых природных территориях, оздоровительной ходьбы, информацией о растительном и животном мире.

Маршруты пролегают по лесистой местности, в том числе по особоохраняемым природным территориям, с горными участками, по берегам реки Волга и озер Волжской поймы, обзорными площадками и туристическими объектами.

Тропу можно будет пройти как целиком, с ночевкой в палатках или в гостиницах и кемпингах, так и частями, доехав до определенной части маршрута на автотранспорте или электропоездах железнодорожной ветки Самара - Жигулевское море.

Проведена подготовка 27 проводников - экскурсоводов, набранных из добровольцев - энтузиастов оздоровительной ходьбы и пешеходного туризма. На курсах повышения квалификации добровольцы освоили навыки проведения эко-экскурсий, оказания первой помощи, изучили информацию о Тропе и технике оздоровительной ходьбы.

Проводники экскурсоводы провели пешеходные экскурсии по Тропе для, более чем, 3000 жителей и гостей Самарской области, которые ознакомились с природой края, правилами поведения в природных зонах и основами эко-культуры.