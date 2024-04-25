Самарское село вошло в топ-7 живописных мест России с полотен художников

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Эксперты сервиса Туту рассказывают о любимых местах великих художников. То, что вдохновляло живописцев, можно увидеть и сегодня — достаточно отправиться в путешествие по России.

Исаак Левитан и Плёс

Левитан был художником, прославившим Плёс. До сих пор огромная популярность этого города у путешественников во многом связана с именем живописца. Многие приезжают в Плёс, чтобы побывать на экскурсии в доме-музее Левитана и увидеть места, которые так вдохновляли творца.

Левитан оказался в Плёсе случайно: проплывая по Волге, он увидел маленький симпатичный городок, чья красота так его поразила, что он решил там остаться на некоторое время. Художник написал в городе более двухсот работ: не только больших полотен, например, «Вечер. Золотой Плёс», но и эскизов, и набросков.

Интересно, что одним из символов города считается картина Левитана «Над вечным покоем». И некоторые ошибочно полагают, что на ней — плёсский пейзаж. Но это не так. Место, которое вдохновило художника, находится недалеко от Твери. А вот церковь на вершине холма и правда из Плёса. В начале XX века она сгорела, и впоследствии ее заменили другой. Так что сейчас на вершине Горы Левитана в Плёсе — совсем не та церквушка.

Алексей Саврасов и село Молвитино

Пожалуй, каждому жителю России известна картина Алексея Саврасова «Грачи прилетели», которая ассоциируется с приходом весны. Саврасов начал работу над полотном, которое сейчас можно увидеть в Третьяковской галерее, в 1871 году. Тогда он совершал путешествие по Костромской губернии, и несколько эскизов написал в селе Молвитино. На картине можно увидеть колокольню Воскресенской церкви, построенной в 1690 году. Сейчас она — главная достопримечательность старинного села, которое уже в XX веке переименовали в Сусанино. Костромские власти включили Сусанино в список исторических поселений регионального значения.

Иван Айвазовский и Дагестан

Ивана Айвазовского прославили морские пейзажи, однако писал он не только их. В 1868 году живописец путешествовал по Кавказу и искал вдохновение в горах. Одним из самых знаменитых полотен, написанных в тот период, стала картина «Аул Гуниб в Дагестане. Вид с восточной стороны». За десять лет до визита художника в Гуниб там пленили имама Шамиля.

Сейчас картина — часть коллекции Русского музея в Петербурге. В 1869–1870-x работу показывали на персональной выставке художника, и император Александр II купил ее для Эрмитажа.

Николай Рерих и Углич

В газете «Санкт-Петербургские ведомости» 1904 года был опубликован материал, в котором говорилось: известный художник Николай Рерих совершает в путешествие в Углич, Звенигород, Торжок и Калязин, и написанные им картины будут посвящены Древней Руси. Сам Рерих считал, что едет «за стариной» и хотел запечатлеть храмы. Старину найти удалось: в Угличе художника особенно поразил Воскресенский монастырь на берегу Волги. Именно его Рерих изобразил на картине, которая так и называется «Воскресенский монастырь в Угличе». Монастырь все еще существует, он действующий: путешественники могут прогуляться по территории и зайти в храм.

Добраться из Москвы в Углич можно на поезде. По данным аналитиков Туту, за 2023 год количество покупателей ж/д-билетов в приложении выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%. Путешественники также стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд и оплачивают его позже.

Архип Куинджи и Валаам

Архип Куинджи впервые оказался на Валааме в 1870 году. Северная природа его восхитила — особенно солнечный свет, который очень сильно отличался от того, что на юге, и красота Ладожского озера. Долгое время северные сюжеты были главной темой картин Куинджи. В Русском музее в Петербурге хранится картина «Ладожское озеро», а в Третьяковской галерее — полотно «На острове Валааме», написанное в 1873 году. Павел Третьяков приобрел его у самого автора.

Илья Репин и село Ширяево

Эскизы к картине «Бурлаки на Волге», которая сегодня хранится в Русском музее, Илья Репин писал в Ширяеве недалеко от Самары. Репин работал над картиной с 1870-го по 1873 год. В 1870-м в Ширяеве живописец ходил «охотиться на бурлаков»: он наблюдал за ними, слушал, как они пели. Также в селе художник написал картину «Шторм на Волге».

Дом, где жил Репин, сохранился — сейчас там музей, посвященный художнику.

Василий Суриков и Красноярский край

Василий Суриков родился в Красноярске. Сегодня Красноярский художественный музей носит имя художника, а в доме, где жил живописец, находится музей-усадьба. Родные края: Енисей и сибирские просторы — часто становились сюжетами картин. Вместе со своим учителем Николаем Гребнёвым Суриков частенько поднимался на Караульную гору, чтобы поработать, а также искал вдохновение, прогуливаясь по красноярским «Столбам».

В селе Тесь, в гостях у сестры, Суриков создал несколько этюдов, в том числе акварельный рисунок «Село Тесинское. Церковь».