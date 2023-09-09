Самарская область вошла в ТОП-5 мест в России, где стоит встретить золотую осень

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Осень – отличное время для путешествий. Пышная зелень сменяется буйством осенних красок, на фоне которых получаются яркие фотографии. Цены на поездки и перелеты снижаются, а количество свободных номеров в гостиницах увеличивается.



Сервис бронирования отелей МТС Travel составил подборку живописных мест в России, где можно насладиться золотой осенью. В ТОП-5 вошли: Самарская область (Самарская Лука), Ивановская область (Плёс), Псковская область (Пушкиногорье), Санкт-Петербург (Кронштадт) и Иркутская область (Байкал).



Самарская Лука – это национальный парк в Самарской области с впечатляющими видами. Здесь над Волгой возвышаются Жигулёвские горы, такой пейзаж нетипичен для Восточно-Европейской равнины. Самая высокая точка – 381-метровая гора Наблюдатель. Место привлекает не только любителей пешего туризма, но и скалолазов.



В границы Самарской Луки входит Куйбышевское водохранилище, которое нередко сравнивают по масштабу, живописности и чистоте с Байкалом. И если летом на берегах много отдыхающих, то начало осени – самый благоприятный период провести время на природе в тишине и уединении.



По Самарской Луке проложено множество пешеходных, автомобильных и конных маршрутов, поэтому организовать поездку выходного дня или короткий отпуск здесь несложно. Можно осмотреть парк с вершины горы Стрельной, сделав фото на фоне бескрайних рыжеющих просторов, заглянуть в заброшенные известковые штольни горы Верблюд, поискать автограф Петра Первого на Лысой горе, посетить дом-музей художника Ильи Репина в Ширяево и музей «Самарская лука» в Жигулёвске.



По данным МТС Travel, средняя цена на размещение в Самаре этой осенью составляет 4 800 рублей в сутки. До Самарской луки также удобно добираться из Тольятти, где цены на отели этой осенью значительно дешевле – в сутки придется заплатить порядка 3 600 рублей, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО