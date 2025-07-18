Самарская область вошла в топ-10 регионов по доле бронирований глэмпингов на лето

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Доля бронирований глэмпингов в Самарской области составила 3% от общего объема бронирований по стране. В среднем в регионе путешественники планируют останавливаться в глэмпинге на 2 суток, а заселяться – вчетвером.

По данным Минэкономразвития России и Авито Путешествий, количество бронирований в глэмпингах* год к году выросло в два раза. Чаще всего такие объекты этим летом снимают в Московской области (14% от всех бронирований), Татарстане (10%), Карелии (6%), Краснодарском крае (5%) и Нижегородской области (4%). Топ-20 представлен в таблице 1.

Среди самых популярных регионов сильнее всего спрос на глэмпинги за год вырос в Самарской (в 6,4 раза), Воронежской (в 3,6 раза) и Ленинградской областях (в 2,7 раза), Татарстане (в 2,6 раза), Башкортостане, Тюменской и Нижегородской областях (в 2,4 раза в каждом регионе). В Московской области забронировали на 80% больше таких объектов, чем летом прошлого года.

Самый большой выбор глэмпингов летом 2025 года представлен в Московской области — здесь расположен каждый четвертый такой объект. Доля Свердловской области составляет 7%, Татарстана — 6%, Краснодарского края, Башкортостана и Ленинградской области — по 4%. Самый заметный прирост предложения глэмпингов год к году отмечался в Саратовской (в 2,7 раза) и Самарской областях (в 2,4 раза), Адыгее, Воронежской и Челябинской областях (в 2,3 раза), а также Башкортостане и Рязанской области (в 2,2 раза). Подробнее — в таблице 1.

«Интерес к модульным гостиницам в России продолжает расти, и государство активно поддерживает их создание. Такие отели могут размещаться в популярных туристических локациях – заповедниках, национальных парках, вблизи национальных туристических маршрутов, а также в особых экономических зонах, что способствует привлечению инвестиций. Популярность программы среди бизнеса и регионов связана с растущим спросом туристов на отдых на природе, где сосредоточена основная часть модульных отелей. За последние три года порядка 60 регионов отчитались о реализации более 800 проектов, введя в эксплуатацию более 13 тыс. номеров. Это подтверждает востребованность программы и ее вклад в развитие туристической инфраструктуры страны», – отметил директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Алимбек Хидзев.

В среднем россияне снимают глэмпинги на двое суток — за год этот показатель не изменился. На более длительный срок путешественники останавливаются в таких объектах в Краснодарском крае (трое суток), Карелии, Адыгее, Тверской, Саратовской и Ярославской областях (по трое суток).

«Глэмпинг в России перестал быть нишевым форматом, что мы видим по кратному росту бронирований этим летом. А среднее количество гостей, которое составляет четверо человек, позволяет утверждать, что это не только формат для пар и солопутешественников, которые ищут вариант выбраться ближе к природе и жить в фотогеничном интерьере с комфортом, но и для семейной аудитории. Для предпринимателей же формат глэмпингов хорош тем, что такие объекты можно разместить в уникальных природных локациях — на побережье, в горной долине или у красивого водоема. Так на впечатления путешественников начинает работать не только сам объект, но и естественное окружение. В результате глэмпинг превращается в полноценную альтернативу гостиницам — но с атмосферой уединения и близости к природе», — прокомментировал Артем Кромочкин, директор Авито Путешествий.