Самарская область входит в топ-10 в ПФО по программе туристического кешбэка

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Портал бронирования Санатории-России. рф представил рейтинг российских регионов по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка в санаториях в этом году.

Самарская область занимает 7 место по продажам туров в ПФО по программе туристического кешбэка в 2022 году. По сравнению с прошлым годом спрос на отдых в Самарской области вырос на 40%.

По данным портала Санатории-России.рф, в первую пятерку в ПФО по программе туристического кешбэка в 2022 году входят Башкортостан, Нижегородская область, Пермский край, Татарстан, Кировская область, Марий Эл, Самарская область, Пензенская область, Мордовия и Ульяновская область.

Среди городов-курортов впереди Сочи, Кисловодск, Ессентуки, Анапа и Пятигорск.

По словам основателя портала Санатории-России.рф Евгения Терентьева, программа туристического кешбэка показала свою эффективность в стимулирование спроса на внутренние поездки по стране.

Рейтинг составлен на основе анализа продаж весенних туров в санатории России в 2022 году.