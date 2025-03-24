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Самарская область размещена в паспорте путешественника

24 марта 2025 15:31
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Паспорт путешественника – необычный сувенир, с которым поездки по России будут еще интереснее.

Сервис Авиасейлс презентовал Паспорт путешественника – необычный сувенир, с которым поездки по России будут еще интереснее.

28 страниц паспорта – посвящены различным регионам страны. Среди них и – Самарская область. По прилету в новый город в паспорт можно поставить памятный штамп, который отражает особый характер места.

Кроме страниц для штампов, внутри каждого Паспорта путешественники найдут вдохновляющие подсказки и идеи для исследования неочевидных, но интересных маршрутов.

«Это замечательно, что сервис Авиасейлс создал такой уникальный проект, как Паспорт путешественника! Теперь туристы смогут не только исследовать разные уголки нашей огромной страны, включая Самарскую область, но и сохранять яркие воспоминания о каждом городе благодаря специальным памятным штампам. Это отличный способ привлечь внимание к внутреннему туризму и подчеркнуть уникальность каждого города. Мы рады, что наш регион стал частью этой инициативы, и уверены, что она вдохновит еще больше людей открыть для себя красоту нашего края!», – подчеркнула министр туризма Самарской области Екатерина Андреева.

Фирменная стойка, где можно поставить уникальный штамп разместилась в аэропорте Курумоч имени Сергея Королёва. И это совсем не совпадение! В Авиасейлс отмечают, что за прошедший год интерес к путешествиям в регион вырос на 8%.

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

 

Теги: Самара Туризм

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