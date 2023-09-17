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Самарская область получит более 300 млн на развитие туризма

17 сентября 2023 12:51
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Самарская область получит более 300 млн на развитие туризма

Наша область вошла в топ-10 регионов-лидеров по объему выделенных средств. Всего 58 регионов получат в общей сложности 10 млрд рублей на развитие отелей и глэмпингов. Финансирование выделяется по программе строительства модульных средств размещения по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». 

- По поручению Президента мы продолжаем поддерживать инвесторов, которые вкладываются в проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения. Они возводят отели и глэмпинги, предоставляя нашим гражданам возможность отдыхать в комфортных и безопасных условиях, - отметил премьер-министр Михаил Мишустин.

Министерством туризма Самарской области уже поддержано 19 проектов по созданию глэмпингов. Благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета до конца следующего года в регионе будет возведено 158 новых модулей.

По количеству глэмпингов и кемпингов регион является одним из лидеров среди субъектов страны. 

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