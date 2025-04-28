Самарская область - победитель в шести номинациях Всероссийских туристических премий

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26 апреля 2025 года на финале второй Всероссийской премии «Туристические города», а также финале четвертой Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства» на защите номинаций, команда юных экскурсоводов презентовала Самарскую область и город Самару как территорию детского туризма! Команда завоевала Гран-при в номинации «Город детского туризма» и второе место в номинации «Регион детского туризма».

Кроме того, городской округ Тольятти завоевал Гран-при в номинации «Город промышленного туризма», а городской округ Самара завоевал 2 место в номинациях «Город научно-популярного туризма», «Город туристических маршрутов и экскурсионных программ» и «Город общественных туристических пространств».

Фото: министерство туризма Самарской области