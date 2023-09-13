Самарская область одержала победу в номинации «За креативное представление региона» на форуме-выставке «ОТДЫХ»

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В рамках церемонии награждения победителей на 29-ом Международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure Самарскую область отметили в номинации «За креативное представление региона».



Регион ежегодно принимает участие в Международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ, представляет свои туристические ресурсы и новые проекты на высоком уровне.



В этом году событийное направление туризма на территории региона представляет уличный театр «Пластилиновый дождь» с авторской программой о регионе. Такое необычное для театра имя хорошо знакомо жителям не только Самарской области и России, но и зрителям фестивалей по всему миру. Постановки театра полностью оправдывают оригинальное название: самобытные и пластичные, они влюбили в себя участников и гостей выставки.



Также экспозицию Самарской области дополняет яркий представитель тольяттинского завода АВТОВАЗ – кроссовер нового поколения LADA Vesta SW Cross. Автомобиль оформлен в фирменном стиле национального туристического маршрута «Жигулевские выходные» и неустанно принимает заинтересованных гостей выставки.



«Самарская область может удивить туриста креативным и активным отдыхом с насыщенной и яркой программой, так и размеренным, спокойным путешествием на надежном и везде проходимом автомобиле», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО