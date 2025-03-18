Самара вошла в топ по количеству чартерных рейсов

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16 направлений для туризма доступно жителям Самары при выборе чартерных рейсов

Согласно расписанию на сайте агрегатора Турвизор, из аэропорта Курумоч в ближайший месяц отправятся 152 чартерных рейса по 16 направлениям. По данному показателю Самара входит в топ российских городов.

Самым популярным направлением сейчас являются Объединенные Арабские Эмираты. По 4 чартерных рейса в неделю отправляются в Дубай и Шарджу.

На втором месте по количеству рейсов — Египет с показателем 4 рейса в неделю в Хургаду и 3-4 рейса в Шарм-эль-Шейх.

Также востребованным является Таиланд. В ближайший месяц запланировано 6 чартерных рейсов из Самары в Паттайю и 5 рейсов Пхукет.

Помимо вышеперечисленных, есть чартерные рейсы в Шри-Ланку и на внутрироссийские направления: Калининград, Махачкала, Москва, Санкт-Петербург, Сочи.

Чартерных рейсов в Турцию на данный момент нет, но они начнутся уже 13 апреля.

По словам экспертов Турвизор, путевки с прямыми чартерными рейсами, помимо удобства и отсутствия пересадок, обычно дешевле регулярных и имеют фиксированную цену.