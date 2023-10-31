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Самара вошла в ТОП-5 самых дешевых «тыквенных» направлений России

31 октября 2023 10:31
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Самара вошла в ТОП-5 самых дешевых «тыквенных» направлений России

Ко Дню тыквы Яндекс Путешествия изучили данные по наиболее выгодным по стоимости направлениям, где по мнению экспертов больше всего собирают тыкву: Волгоградская, Саратовская, Самарская области и Краснодарский край. Также в список попала Астрахань, где селекционеры вывели новый сорт тыквы. Список самых бюджетных маршрутов из Москвы составили по стоимости перелётов в обе стороны в ноябре 2023 года, Самара заняла второе место в рейтинге.

Во многих городах России тыква является неотъемлемой частью местных кулинарных традиций. Она используется в разных рецептах, от супов до десертов, и придает блюдам особый вкус и аромат. К тому же эта бахчевая культура обладает множеством полезных свойств, таких как высокое содержание витаминов и антиоксидантов. Именно поэтому осень у многих ассоциируется с тыквой, предзимний сезон также совпадает со временем сбора тыквенного урожая, а 31 октября неофициально считается Днем тыквы.

По нашим данным, из Москвы дешевле всего будет отправиться в Саратов: стоимость перелета в обе стороны на ноябрьских выходных — 7456 рублей, а средняя стоимость ночи в местном отеле составит 3747 рублей. Ценовой рейтинг городов, где можно захватывающе провести время и полакомиться вкусными тыквами, выглядит так:

  1. Москва – Саратов – Москва — 7456 рублей (средняя стоимость ночи в Саратове — 3747 рублей);
  2. Москва – Самара – Москва — 7595 рублей (средняя стоимость ночи в Самаре — 5228 рублей);
  3. Москва – Волгоград – Москва — 10534 рубля (средняя стоимость ночи в Волгограде — 4832 рубля);
  4. Москва – Астрахань – Москва — 23148 рубля (средняя стоимость ночи в Астрахани — 5257 рублей);
  5. Москва – Сочи – Москва — 19825 рублей (средняя стоимость ночи в Сочи — 7522 рубля).

Также мы определили среднюю стоимость поездки и проживания в «тыквенной столице России» — городе Сенгилей Ульяновской области. Так, перелет из Москвы в Ульяновск — ближайший город с аэропортом, в двух часах езды от Сенгилея — стоит 6942 рубля, из Санкт-Петербурга — 14937 рублей, из Казани — 15476 рублей. Средняя стоимость одной ночи в из отелях Ульяновска составляет 3832 рубля.

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