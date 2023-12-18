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Самара вошла в топ-20 городов, где чаще всего бронировали отели в 2023 году

18 декабря 2023 13:02
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Самара вошла в топ-20 городов, где чаще всего бронировали отели в 2023 году

Сервис путешествий tutu (https://www.tutu.ru/) подводит предварительные итоги года и рассказывает, где чаще всего бронировали отели в 2023 году в России и за рубежом, сколько платили за проживание и на сколько ночей чаще всего останавливались в том или ином городе. Около 95,8% бронирований у клиентов tutu пришлось на Россию, и 4,2% — на зарубежные города. Год назад на бронирования по России приходилось 92,4% спроса, а на зарубежные города — 7,6%.

В отелях и других средствах размещения чаще всего останавливались на две-три ночи, а за ночь платили в среднем 3 770 рублей в России (+7,5% к прошлому году) и 7 256 рублей — за границей (+23,6% к прошлому году).

Из российских городов больше всего бронирований делали в Москве и Санкт-Петербурге, на них приходится суммарно около 35% заказов. При этом в прошлом году на первом месте по числу бронирований через tutu был Санкт-Петербург, а в 2023 году Москва вышла в лидеры. Останавливаются в Москве, как правило, на две ночи, а за ночь платят в среднем 4 169 рублей. В Санкт-Петербурге за ночь платят в среднем 4 060 рублей, а бронируют отели и другие объекты размещения в среднем на три ночи.

Далее по популярности следует Сочи, на который пришлось около 5,8% заказов внутри страны. Останавливаются здесь в среднем на три ночи, а средний чек за ночь находится на уровне 4 456 рублей. Также в топ-5 по популярности вошли Казань и Ростов-на-Дону.

В список городов России, где чаще всего бронировали отели в этом году, вошли также Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Калининград, Волгоград, Владивосток, Самара, Ярославль, Воронеж, Анапа, Тула, Хабаровск, Иркутск и Уфа.

Из заграничных направлений наиболее востребованы Беларусь и Турция, суммарно на них приходится около половины спроса у пользователей tutu. В Беларуси в среднем останавливались на две ночи и платили 4 351 рубль за ночь (+14% к 2022 году). В Турции средний чек за ночь составляет 8 287 рублей (+40% к прошлому году), а средний срок проживания — три ночи.

Из стран ближнего зарубежья, помимо Беларуси, популярны Казахстан, Армения, Узбекистан, Абхазия и Грузия. Все они входят в топ-10 по количеству бронирований отелей в 2023 году через сервис tutu. Из европейских стран в топ-10 попала только Италия (в прошлом году в рейтинг входила также Финляндия).

Из далёких тёплых направлений в топ-10 оказались Объединённые Арабские Эмираты и Таиланд. ОАЭ сохранили седьмую строчку, а Таиланд в прошлом году в топ-10 не входил.

Из стран топ-10 на самый долгий срок (в среднем на 5 ночей) бронируют отели в Абхазии и Таиланде. А на самый короткий срок останавливаются в отелях Беларуси и Армении — в среднем на две ночи.

«Российские туристы испытывают всё меньше трудностей, связанных с блокировкой карт платёжных систем Visa и Mastercard. Путешественники оплачивают отели на сайтах и в приложениях российских сервисов, пользуются картами, открытыми за рубежом, или рассчитываются наличными на месте. В популярных у российских туристов странах появляются решения для получения наличных, в том числе отправленных с российских счетов. Например, такая схема работает в Таиланде», — говорит директор по развитию отельного рынка сервиса путешествий tutu Юрий Вьюшин.

Остаётся низкой глубина бронирования отелей и других средств размещения. Около 23% заказов через tutu в 2023 году путешественники делали в день заезда (в прошлом году таких заказов было 20,5%). Ещё примерно каждый четвёртый заказ (24,9%) в 2023 году делали за один-два дня до заезда — это сопоставимо с прошлым годом. Около 21,3% заказов оформляли за 3–7 дней, в прошлом году доля таких заказов была 22,8%. Интересно, что при этом с 8,9% до 10,1% выросла доля заказов, оформленных за 29 дней и более до даты заезда.

Аналитики tutu отмечают, что большой популярностью у путешественников пользуются квартиры и апартаменты — особенно в южных регионах. Летом доля бронирований в этом типе объектов размещения достигала 35-40%. При этом в межсезонье путешественники больше отдают предпочтение отелям. 

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