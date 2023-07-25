Самара - в десятке популярных направлений отдыха для озёрах и реках в августе

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ составил рейтинг городов, где можно недорого отдохнуть на озёрах и реках в августе.
Самые популярные пресноводные водоёмы России в завершающий месяц лета ― озёра Карелии, река Волга, солёные озёра Оренбуржья, Селигер в Тверской области, Яктыкуль (Банное) в Башкирии, Байкал в Иркутской области, Абрау в Краснодарском крае, Воронежское водохранилище.
Туристы бронируют отдых на пресноводных водоёмах в августе на неделю и тратят на проживание от 3 до 6 тысяч рублей в сутки.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в августе 2023 года.
Десять популярных направлений отдыха для озёрах и реках в августе:
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