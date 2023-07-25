Самара - в десятке популярных направлений отдыха для озёрах и реках в августе

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Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ составил рейтинг городов, где можно недорого отдохнуть на озёрах и реках в августе.



Самые популярные пресноводные водоёмы России в завершающий месяц лета ― озёра Карелии, река Волга, солёные озёра Оренбуржья, Селигер в Тверской области, Яктыкуль (Банное) в Башкирии, Байкал в Иркутской области, Абрау в Краснодарском крае, Воронежское водохранилище.



Туристы бронируют отдых на пресноводных водоёмах в августе на неделю и тратят на проживание от 3 до 6 тысяч рублей в сутки.



Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами в августе 2023 года.



Десять популярных направлений отдыха для озёрах и реках в августе:

Соль-Илецк ― 2784 р. / 6 ночей Сортавала ― 6071 р. / 3 ночи Воронеж ― 3392 р. / 1 ночь Ярославль ― 3493 р. / 3 ночи Самара ― 3349 р. / 4 ночи Осташков ― 7541 р. / 6 ночей Саратов ― 2718 р. / 3 ночи Листвянка ― 5987 р. / 5 ночей Абрау-Дюрсо ― 5747 р. / 3 ночи Банное ― 3778 р. / 7 ночей

* Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки