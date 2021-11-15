Самара - в десятке популярных направлений для поездок в выходные в декабре

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно недорого поехать на 2-3 дня в декабре.
Томск, Краснодар, Железноводск, Суздаль, Бахчисарай, Санкт-Петербург, Самара, Дмитров, Банное и Иркутск составили топ-10 направлений для коротких поездок в декабре.
По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в декабре от1 до 4 ночи и тратят на проживание от 1 до 5,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в декабре в Самаре, дороже ― в Суздале.
Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 1 по 31 декабря 2021.
Десять популярных направлений для поездок в выходные в декабре:
* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток