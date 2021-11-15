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Самара - в десятке популярных направлений для поездок в выходные в декабре

15 ноября 2021 09:22
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Самара - в десятке популярных направлений для поездок в выходные в декабре

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно недорого поехать на 2-3 дня в декабре.

Томск, Краснодар, Железноводск, Суздаль, Бахчисарай, Санкт-Петербург, Самара, Дмитров, Банное и Иркутск составили топ-10 направлений для коротких поездок в декабре.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в декабре от1 до 4 ночи и тратят на проживание от 1 до 5,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в декабре в Самаре, дороже ― в Суздале.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами с 1 по 31 декабря 2021.

Десять популярных направлений для поездок в выходные в декабре:

  1. Томск — 1950 руб. / 2 ночи *
  2. Краснодар — 3600 руб. / 3 ночи
  3. Железноводск — 3430 руб. / 2,5 ночи
  4. Суздаль — 5375 руб. / 2 ночи
  5. Бахчисарай — 2410 руб. / 3 ночи
  6. Санкт-Петербург — 3914 руб. / 4 ночи
  7. Самара — 1000 руб. / 1 ночь
  8. Дмитров — 7300 руб. / 3 ночи
  9. Банное — 3800 руб. / 2 ночи
  10. Иркутск — 2000 руб. / 1 ночь

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

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