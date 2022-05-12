С вокзала Самары состоится торжественное отправление туристического поезда Самара – Волгоград

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13 мая 2022 г. на железнодорожном вокзале Самара состоится торжественное отправление туристического поезда №933/934 Самара – Волгоград, который соединил участников двух железнодорожных проектов – «Яркие выходные в Приволжье» и «Вагон знаний».

Около 500 туристов за время поездки смогут посетить памятник - ансамбль «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане, осмотрят экспозицию «Оружие Победы» в музее – панораме «Сталинградская битва». Традиционно в рамках проекта «Вагон знаний» в пути следования школьников ждет познавательно – патриотическая программа.

В рамках торжественной церемонии, посвященной отправлению в рейс туристического поезда, будет проведена акция «Эшелон Бессмертного полка». Школьники при отправлении и прибытии поезда размесят фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны в окнах вагонов.

Каждый вагон в составе поезда будет посвящен герою, ушедшего на фронт из Пассажирского вагонного депо Самара. Юные путешественники смогут ознакомиться с информацией о железнодорожниках, защищавших Родину.

В состав поезда включены комфортабельные плацкартные вагоны и вагоны категории купе, оснащенные экологически чистыми туалетными комплексами, системами поддержания микроклимата. Кроме того, на беспересадочных вагонах к туристическому поезду в путешествие отправятся туристы из Оренбурга и Ульяновска.

Поезд отправится с 1 платформы железнодорожного вокзала Самара в 17:10 местного времени, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото из открытых источников