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Федеральное агентство по туризму сообщает, что с 25 августа по 10 сентября за оплаченные туры, круизы и проживание в отелях будет начисляться кешбэк 20%.



Можно вернуть:

– до 40 тыс. рублей при прямом бронировании гостиницы на Дальнем Востоке, участвующей в программе;

– до 20 тыс. рублей при бронировании туров и размещения, в том числе на Дальнем Востоке, у остальных участников программы.



Расплатиться нужно картой «Мир», обязательно зарегистрировав её в программе лояльности. Отправиться в уже оплаченную поездку нужно будет с 1 октября 2022 года, вернуться — не позднее 25 декабря 2022 года. Для круизов — с 1 сентября и до завершения навигации.



Если все условия выполнены, кешбэк зачислится на карту не позднее 5 дней со дня оплаты. Получить его можно неограниченное количество раз.

Фото: администрация Самары