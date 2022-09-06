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Если все условия выполнены, кешбэк зачислится на карту не позднее 5 дней со дня оплаты. Получить его можно неограниченное количество раз.
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С 25 августа по 10 сентября за оплаченные туры, круизы и проживание в отелях будет начисляться кешбэк 20%

6 сентября 2022 23:23
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Если все условия выполнены, кешбэк зачислится на карту не позднее 5 дней со дня оплаты. Получить его можно неограниченное количество раз.

Федеральное агентство по туризму сообщает, что с 25 августа по 10 сентября за оплаченные туры, круизы и проживание в отелях будет начисляться кешбэк 20%.

Можно вернуть:
– до 40 тыс. рублей при прямом бронировании гостиницы на Дальнем Востоке, участвующей в программе;
– до 20 тыс. рублей при бронировании туров и размещения, в том числе на Дальнем Востоке, у остальных участников программы.

Расплатиться нужно картой «Мир», обязательно зарегистрировав её в программе лояльности. Отправиться в уже оплаченную поездку нужно будет с 1 октября 2022 года, вернуться — не позднее 25 декабря 2022 года. Для круизов — с 1 сентября и до завершения навигации.

Если все условия выполнены, кешбэк зачислится на карту не позднее 5 дней со дня оплаты. Получить его можно неограниченное количество раз.

 

Фото:   администрация Самары

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