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Рынок глэмпинга в Самарской области за год вырос более чем в два раза

4 ноября 2023 13:03
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рынок глэмпинга в Самарской области за год вырос более чем в два раза

Количество предложений о краткосрочной аренде объектов в глэмпингах в среднем по России выросло более чем в три раза за год, а доля Московской области по сравнению с октябрем 2022 года сократилась с 34 до 29%.

Глэмпинг — форма отдыха, которая сочетает комфорт отеля с близостью к природе, характерной для кемпинга. Но в отличие от последнего, где туристы живут в палатках или автодомах, глэмпинг предоставляет более интересные и стильные варианты размещения: шатры, юрты, бунгало, домики на воде или даже на дереве. 

В России формат активно развивается последние несколько лет. Так, согласно данным аналитиков «Авито Недвижимости», только за год количество доступных для аренды объектов глэмпинга в стране выросло более чем в 3 раза, а в Самарской области  — более чем в два раза. 

Больше всего предложений о краткосрочной аренде объектов в глэмпингах на платформе в Московской области. Несмотря на рост почти в три раза доля региона за год сократилась с 34 до 29%. Большой выбор объектов в Свердловской области (доля 6%), Красноярском крае (5%), Краснодарском и Пермском краях, Республике Татарстан и Ленинградской области (доли по 4%). В каждом из этих регионов доступно для аренды более 50 объектов. 

«Ещё год назад формат глэмпинга был широко представлен только в Московской области — в остальных регионах предложение на платформе не превышало 20 объектов. Сейчас ситуация меняется из-за развития внутреннего туризма. По мере роста сегмента такой формат отдыха будет становиться доступнее для всё большего числа россиян. Кстати, именно зрелостью Подмосковного рынка глэмпинга объясняется относительно невысокая цена такого формата по сравнению с другими регионами», — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости».

За год в среднем по России стоимость ночи в глэмпинге выросла на 11% — с 5,4 до 6 тысяч рублей. В Самарской области средняя арендная ставка за сутки проживания снизилась на 10% год к году и составила 5,4 тысяч рублей. Дороже всего такие объекты в Смоленской (12 тысяч рублей в сутки), Ульяновской (8 тысяч рублей в сутки), Московской, Ярославской областях и Ставропольском крае (по 7 тысяч рублей за ночь). Самые доступные варианты — в Иркутской области и Пермском крае (по 4,5 тысячи рублей).

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