Россиянам посоветовали отдыхать осенью в Самаре

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Для путешествия в бархатный сезон отлично подойдут Калининградская область, Карелия, Алтай, Поволжье, Иркутская область (озеро Байкал) и Хакасия, сообщили в пресс-службе сервиса путешествий tutu .

В начале сентября в Калининградской области сохраняется теплая погода, а с октября начинаются дожди. Поэтому лучше посетить Калининград, Светлогорск и Зеленоградск в начале осени.

Стоимость размещения в сентябре на одну ночь в 3-звездочном отеле (до 5 км от центра):

Калининград – от 2915 рублей

Светлогорск – от 2434 рублей

Зеленоградск – от 4088 рублей.

Цены на апартаменты ниже. Одна ночь обойдется:

Калининград – от 1500 рублей

Светлогорск – от 2000 рублей

Зеленоградск – от 2500 рублей.

Остальные регионы особенно полны красок в расцвете осени. Если вы хотите отправиться на Алтай, то одна ночь в отеле 3 звезды в Горно-Алтайске в середине октября будет стоить от 2950 рублей. Апартаменты в Горно-Алтайске в середине октября – от 2500 рублей.

А чтобы не столкнуться с «сюрпризами» при заселении, все больше туристов пользуются услугой «Гарантией заселения» от tutu и смотрят видеоотзывы перед выбором отелей и апартаментов, отмечают аналитики.

Полюбоваться Волгой в Самаре будет стоит от 1813 рублей за ночь в отеле рядом с центром. Апартаменты – от 1500 рублей за ночь.

Если хотите увидеть бескрайнее озеро Байкал, можно отправиться в Листвянку.

Отель 3 звезды в середине октября за 1 ночь – от 4960 рублей. Номер в гостевом доме обойдется дешевле – от 1870 рублей.

Апартаменты – от 5000 рублей.

Побывать в загадочной Сортавале в середине октября можно за стоимость от 2500 рублей. Отель 3 звезды обойдется примерно в 7130 рублей. Апартаменты – от 1690 рублей. А если отправитесь в Рускеалу, то апартаменты рядом с парком будут стоить от 2770 рублей.

Отель 3 звезды в Абакане в конце сентября обойдется примерно в 2176 рублей, апартаменты – от 1700 рублей. Разместиться в отеле Саяногорска будет стоить от 3202 рублей, а в апартаментах – от 1100 рублей.

*Все цены актуальны на 16 августа 2023 года.