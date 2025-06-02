Российские туристы спешат в Самару на отдых летом 2025 года

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Самое популярное время для путешествий с детьми — июнь, июль и август. Яндекс Путешествия проанализировали бронирования поездок летом 2025, сравнили их с данными аналогичного периода прошлого года и выяснили: летний туристический сезон 2025 года показывает устойчивость спроса, рост рациональности в планировании и усиление интереса к направлениям с предсказуемой логикой отдыха.

Самарскую область бронируют заранее

Выяснилось, что Самарская область вошла в первую десятку регионов по раннему бронированию на лето. Планировать поездку туристы начинают за 111 дней (+6%). Это говорит о росте доверия к направлению, понимании сезонной логики спроса и стремлении зафиксировать выгодные условия до подорожания.

Куда едут самарцы грядущим летом

Отдельный блок исследования Яндекс Путешествий был посвящен туристам из Самары. Анализ показал, куда именно самарцы планируют поехать летом по России, какие категории жилья выбирают семьи с детьми и какие направления оказываются наиболее выгодными для них с точки зрения стоимости и условий размещения.

По данным сервиса, среди популярных российских регионов у жителей Самары для отдыха семьей этим летом лидирует Краснодарский край. Едут отдыхать сюда в среднем на 8 дней, а бронировать путешествие начинают за 120 дней, то есть еще зимой. Средняя стоимость проживания в Краснодарском крае за ночь составляет 10 610 рублей.