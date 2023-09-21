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«Путь реки»: презентовали первый оборудованный участок тропы от Рождествено до Ширяево
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«Путь реки»: презентовали первый оборудованный участок тропы от Рождествено до Ширяево

21 сентября 2023 21:46
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Проект «Путь реки» – это пеший маршрут по Самарской Луке длиной 230 км.

Авторы проекта Путь Реки презентовали первый оборудованный участок тропы – отрезок от Рождествено до Ширяево. Теперь по нему можно безопасно ходить, наслаждаться природой и не бояться заблудиться, ведь здесь силами авторов проекта и неравнодушных волонтеров осуществлены работы по маркировке, расчистке, установке базовых указателей, обустройству мест отдыха. Проект поддержан администрацией национального парка «Самарская Лука».

Попасть на маршрут можно несколькими способами:
- от пристаней села Рождествено,
- от пристаней Пляж поляны им. Фрунзе, Подгоры, Ширяево.

От этих точек проведены подводящие маршруты к основной тропе. Через пристань поселка Гаврилова Поляна основной маршрут проходит непосредственно. Также маршрут доступен на автомобиле или автобусе со стороны села Ширяево.

Проект «Путь реки» – это пеший маршрут по Самарской Луке длиной 230 км. Он следует за Волгой, повторяя ее причудливый изгиб. По словам авторов, идея проекта зародилась из желания сделать природу Самарской Луки ближе. Сделать возможным находиться в ней, наблюдать, безопасно отдыхать, не нарушая при этом первозданной красоты.

Авторы проекта - энтузиасты Самары и Тольятти, которых волнует тема обустройства базовой инфраструктуры на Самарской Луке. Это тропы, маркировка, указатели, регламентированные места отдыха. Это минимальные вмешательства в природу, которые позволят направить потоки туристов, снизить антропогенную нагрузку и при этом сохранить первозданную красоту, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

 

Фото:    пресс-служба министерства туризма СО

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