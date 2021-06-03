Приток туристов в Самарскую область обеспечит цифровая модель региона

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Компания МТС совместно с департаментом туризма Министерства культуры Самарской области презентовала в рамках ПМЭФ-2021 цифровую модель Самарской области. Основной задачей совместно разработанной МТС и департаментом туризма интерактивной платформы станет анализ турпотока в Самарскую область и разработка мер по развитию туристической инфраструктуры региона на основе полученных от МТС данных.

Цифровая модель региона строится на основе big data – обезличенных «больших данных» о перемещениях массивов абонентов по территории Самарской области. На основе этой информации можно, в частности, составить тепловые карты о плотности и распределении групп людей на определенной области и в заданном временном периоде, фильтровать пассажиропотоки по социально-демографическим и поведенческим характеристикам, разделять прибывающих в то или иное место туристов на новых и повторных. Функционал платформы, совместно разработанной МТС и департаментом туризма Министерства культуры Самарской области, позволяет оценить фактическую численность туристов, прибывших в регион за тот или иной период времени, составить портрет туриста с основными характеристиками (уровень дохода, регион постоянного проживания, количество дней, проведенных в Самарской области), определить наиболее привлекательные для туристов места на территории региона.

В рамках пилотного этапа использования цифровой модели региона МТС проанализировала данные туристов, посетивших Самарскую область в первой половине мая 2021 года. На длинных майских каникулах в Самарскую область приехало более 50 тысяч туристов, причем большинство – из соседних регионов Поволжья. Около трети гостей Самарской области в этот период составили жители Оренбуржья, на втором месте (22 процента) – туристы из Башкортостана, на третьем (16 процентов) – путешественники из Татарстана. Самарская область оказалась привлекательной в основном для молодежи – почти половина туристов, посетивших регион на майских праздниках, не старше 35 лет. За время пребывания на территории Самарской области туристы чаще всего посещали Самару, Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск.

«Туристический поток в Самарскую область за последние годы значительно возрос. При этом люди стали чаще планировать поездки самостоятельно, арендовать жилье у «частников», перемещаться на автомобилях. Информацию о таких путешественниках невозможно получить привычными методами, используя данные аэропортов или гостиниц, поэтому для получения точной картины о турпотоках в регионе нам необходимы современные цифровые инструменты. Благодаря разработке МТС мы не только располагаем максимально точными данными о перемещениях туристов по территории Самарской области, но и можем решать несколько задач одновременно: строить туристическую инфраструктуру именно там, где она нужна, планировать мероприятия, интересные именно той аудитории, которая едет в нашу область, и ориентировать представителей бизнеса на те сервисы, которые востребованы туристами в регионе. Также, благодаря точным данным, мы можем прогнозировать целевые потоки туристов, их предпочтения и выстроить эффективную стратегию продвижения туристского потенциала региона на территории Российской Федерации», - рассказал руководитель департамента туризма Министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.