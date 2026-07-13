Посольство России призвало граждан взвешивать риски при поездках за рубеж

Россиянам при планировании поездок за рубеж следует взвешивать риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах, об этом заявили РИА Новости в российском посольстве во Франции на фоне взрыва в Монако.

"Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски", — говорится в комментарии.

По словам дипломатов, речь идет не только о вопросах личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за рубежом.

В посольстве отметили, что в текущей международной обстановке "рассчитывать на то, что привычный уровень безопасности и комфорта сохранится в любой ситуации, было бы опрометчиво".