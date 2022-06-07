Отдых в Самарской области представлен на рекламных поверхностях Москвы

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В Москве стартовала рекламная кампания о незабываемом отдыхе на волжских берегах, а именно в Самарской области, сообщает dt.samregion.ru.

Благодаря совместной работе департамента туризма министерства культуры Самарской области и туристического сервиса RUSSPASS, москвичи и гости столицы могут познакомиться с возможностями отдыха в нашем регионе через плакаты и баннеры, размещенные в общественных местах высокой проходимости в Москве. На рекламном посте размещено название туристического портала региона samara.travel, где любой желающий может найти отдых по душе.

Начало летнего сезона обещает быть интересным и насыщенным на события, ведь в Самаре и загородом планируется ряд музыкальных и культурных фестивалей, завоевавших известность (Сам Фест, Барабаны мира, Грушинский фестиваль, Волга Фест и др.), спортивные забеги, форумы, концерты. Отдых на воде и на пляжах очень популярен среди местных жителей и туристов, можно покататься на парусной яхте, сапсёрфе или выбрать неспешную речную прогулку.

Благодарим за совместную работу RUSSPASS —туристический сервис, который помогает быстро и удобно спланировать путешествие по России, а также забронировать экскурсии. Сервис предлагает гидам и экскурсоводам стать партнером проекта, бесплатно опубликовать свои продукты и продвигать их на широкую аудиторию туристов.

Фото: департамент туризма СО