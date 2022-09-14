ОАО «РЖД» и Самарская область заключили соглашение о развитии туризма

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В рамках Международного форума-выставки «ОТДЫХ Leisure 2022» ОАО «РЖД» и Самарская область подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили заместитель начальника Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по взаимодействию с органами власти Денис Мударисов и министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Стороны намерены совместно развивать и популяризировать железнодорожные туристические маршруты в России, а также способствовать созданию системы эффективного взаимодействия с участниками туристского рынка для повышения качества услуг.

В 2022 году развитие железнодорожного туризма в Самарской области получило новый импульс, были запущены маршруты из крупнейших городов России до Самары, положительный отклик получили межрегиональные туры из столицы Самарской области в Тольятти и Сызрань. С начала текущего года туристами железнодорожных круизов только на территории Самарского региона стали более 20 тысяч человек.

В настоящее время прорабатываются новые проекты, в том числе по развитию в Самарской области железнодорожного туризма в части экскурсионного ретродвижения на паровозной тяге.

«У путешествий по железной дороге – своя история, свои традиции и своя эстетика, новые проекты с участием ретропоездов позволят открыть достопримечательности Самарской области с новой стороны. Данный проект ждут не только жители региона, но и любители железных дорог со всей России», – отметил Денис Мударисов.

Фото предоставлены министерством туризма Самарской области.