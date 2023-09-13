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LADA Vesta SW Cross – автомобиль для путешествий на любых скоростях и дорогах с разным покрытием!



На 29-м Международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure Самарская область презентует яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ. Гости выставки могут познакомиться с моделью кроссовера нового поколения LADA Vesta SW Cross.



Внедорожный, спортивный, контрастный – вот фирменный стиль LADA Vesta SW Cross. Развитый рельеф бамперов создает современный и динамичный образ автомобиля, а новая светодиодная оптика делает его еще более ярким.



Оптимально подобранное сочетание надежного и экономичного двигателя с трансмиссией определяет, насколько комфортной будет ваша поездка при любых скоростях и на дорогах с самым разным покрытием.



Данная модель – отличный спутник для развивающейся индустрии автопутешествий по России. На выставке любой желающий может внимательно осмотреть автомобиль и даже присесть в салон кроссовера.



Внешнее оформление машины выполнено в фирменном стиле национального туристического маршрута «Жигулевские выходные», по которому можно отправиться на этом автомобиле, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

Фото: пресс-служба министерства туризма СО