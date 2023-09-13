Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +19, +21°С.
14 сентября в Самарской области днем местами кратковременный дождь, до +22°С 
Для студентов и школьников проводят мероприятия, направленные на формирование культуры безопасного поведения.
Сотрудники ГУ МЧС СО научили студентов тольяттинского ПГУ пользоваться огнетушителями
Игрок будет выступать в самарском клубе на правах аренды до конца сезона 2023/24.
В самарский клуб переходит полузащитник ЦСКА  Егор Ушаков
Футболист, выступавший в нашей команде на правах аренды из московского «Локомотива», подписал контракт с «Крыльями» на 4 года.
Полузащитник Сергей Бабкин из "Локомотива" стал игроком «Крыльев Советов»
Самарская губерния укрепляет сотрудничество с регионами-соседями в области туризма
Самарская губерния укрепляет сотрудничество с регионами-соседями в области туризма
Регион ежегодно представляет свои туристические ресурсы и новые проекты на высоком уровне.
Самарская область одержала победу в номинации «За креативное представление региона» на форуме-выставке «ОТДЫХ»
Данная модель – отличный спутник для развивающейся индустрии автопутешествий по России.
На выставке по туризму ОТДЫХ Leisure СО презентует автомобиль для путешествий - LADA Vesta SW Cross
Общая сумма незаконного вознаграждения составила свыше 150 тысяч рублей.
Полицейские Тольятти задержали мастера одного из акционерных обществ подозреваемого в получении взятки
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 94.7
-1.81
EUR 101.56
-1.97
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На выставке по туризму ОТДЫХ Leisure СО презентует автомобиль для путешествий - LADA Vesta SW Cross

13 сентября 2023 18:37
128
Данная модель – отличный спутник для развивающейся индустрии автопутешествий по России.

LADA Vesta SW Cross – автомобиль для путешествий на любых скоростях и дорогах с разным покрытием!

На 29-м Международном форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure Самарская область презентует яркого представителя тольяттинского завода АВТОВАЗ. Гости выставки могут познакомиться с моделью кроссовера нового поколения LADA Vesta SW Cross.

Внедорожный, спортивный, контрастный – вот фирменный стиль LADA Vesta SW Cross. Развитый рельеф бамперов создает современный и динамичный образ автомобиля, а новая светодиодная оптика делает его еще более ярким.

Оптимально подобранное сочетание надежного и экономичного двигателя с трансмиссией определяет, насколько комфортной будет ваша поездка при любых скоростях и на дорогах с самым разным покрытием.

Данная модель – отличный спутник для развивающейся индустрии автопутешествий по России. На выставке любой желающий может внимательно осмотреть автомобиль и даже присесть в салон кроссовера.

Внешнее оформление машины выполнено в фирменном стиле национального туристического маршрута «Жигулевские выходные», по которому можно отправиться на этом автомобиле, сообщает пресс-служба министерства туризма СО.

 

Фото:   пресс-служба министерства туризма СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
13 сентября 2023  12:47
В Самарской области завершается прием заявок на участие в программе «Мама-предприниматель»
209
Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»
13 сентября 2023  11:35
Молодым жителям Самарской области презентовали «Всемирный фестиваль молодёжи – 2024»
209
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве завода беспилотников в Самарской области
13 сентября 2023  10:54
Дмитрий Азаров рассказал о строительстве завода беспилотников в Самарской области
233
Перекресток Самарской и Полевой в Самаре временно перекроют
12 сентября 2023  13:59
Перекресток Самарской и Полевой в Самаре временно перекроют
420
В Самарской области произошли новые изменения в расписании электричек.
12 сентября 2023  13:01
В Самарской области произошли изменения в расписании электричек
361
Весь список