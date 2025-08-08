Наш регион вошел в число лидеров по темпам классификации гостиниц и отелей

220

Регион продемонстрирует высокие темпы прохождения классификации средств размещения и входит в ТОП-10 субъектов РФ. Промежуточные итоги по внедрению реформы классификации подвели в Минэкономразвития России. Всего в Самарской области необходимый этап уже прошли 187 объектов размещения, среди которых 2 санатория, 6 кемпингов, 39 баз отдыха (включая глэмпинги), 140 гостиниц.

Напомним, в этом году начал действовать ряд новых требований законодательства в сфере туризма. Все гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги, глэмпинги и иные модульные средства размещения теперь должны быть внесены в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.

Обязательное условие - до 1 сентября 2025 года собственники таких объектов должны пройти этап «самооценки» в личном кабинете на платформе единого реестра Росаккредитации.

Гостиницы и отели, которые не пройдут самооценку до этой даты, будут автоматически исключены из реестра, их деятельность станет незаконной и агрегаторы бронирования будут обязаны удалить информацию о таких объектах со своих платформ.

«Самарская область активно включилась в работу по прохождению классификации. Сегодня этап так называемой «самооценки» уже прошли 187 объектов размещения. И мы со своей стороны готовы всесторонне помогать и содействовать бизнесу индустрии гостеприимства. Предоставление качественных и безопасных услуг жителям и гостям Самарской области – наш абсолютный приоритет и ключевая цель нацпроекта «Туризм и гостеприимство»», – подчеркнула министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Если гостиница или санаторий предоставляют услуги более высокого качества, они могут пройти второй этап — получение категории («звезд»). Для этого необходимо обратиться в аккредитованную организацию с помощью личного кабинета в реестре.

«Реформа направлена на то, чтобы у туристов было больше возможностей для выбора, а бизнес работал в честных условиях», – подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.

Фото: ТГ-канал Министерства туризма Самарской области