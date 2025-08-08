Я нашел ошибку
Водолаз обнаружил утонувшего на глубине 10 метров и доставил до береговой линии.
8 августа в Ставропольском районе напротив базы отдыха «Сосенки» в Волге утонул мужчина 
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии
Открывая заседание Совета, Игорь Комаров отметил, что в регионах Приволжского федерального округа реализуется широкий комплекс мер поддержки участников СВО и их семей.
На заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО обсудили меры социальной поддержки участников СВО
Министр строительства Александр Фомин вручил Благодарственные письма представителям отрасли – в знак признательности за высокий профессионализм и многолетний труд. 
В Самаре прошло мероприятие, посвящённое Дню строителя: чествовали строителей и ветеранов отрасли
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы развития промышленного потенциала Самарской области
В завершение визита состоялся приём осуждённых, на котором они получили разъяснения по актуальным правовым вопросам с учётом действующего законодательства.
Исправительную колонию №28 посетили зам. прокурора региона Евгений Петренко и УПЧ СО Елена Лапушкина
Она объединит 30 культурно-досуговых мероприятий, которые будут проходить во дворах и на общественных пространствах.
В Самаре стартует общественная акция «Самарская область – наш дом»
Всего в Самарской области необходимый этап уже прошли 187 объектов размещения, среди которых 2 санатория, 6 кемпингов, 39 баз отдыха (включая глэмпинги), 140 гостиниц. 
Наш регион вошел в число лидеров по темпам классификации гостиниц и отелей
В районах Самары накануне Дня физкультурника проходят спортивно-развлекательные мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
Наш регион вошел в число лидеров по темпам классификации гостиниц и отелей

8 августа 2025 17:35
220
Всего в Самарской области необходимый этап уже прошли 187 объектов размещения, среди которых 2 санатория, 6 кемпингов, 39 баз отдыха (включая глэмпинги), 140 гостиниц. 

Регион продемонстрирует высокие темпы прохождения классификации средств размещения и входит в ТОП-10 субъектов РФ. Промежуточные итоги по внедрению реформы классификации подвели в Минэкономразвития России. Всего в Самарской области необходимый этап уже прошли 187 объектов размещения, среди которых 2 санатория, 6 кемпингов, 39 баз отдыха (включая глэмпинги), 140 гостиниц. 

Напомним, в этом году начал действовать ряд новых требований законодательства в сфере туризма. Все гостиницы, санатории, базы отдыха, кемпинги, глэмпинги и иные модульные средства размещения теперь должны быть внесены в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. 

Обязательное условие - до 1 сентября 2025 года собственники таких объектов должны пройти этап «самооценки» в личном кабинете на платформе единого реестра Росаккредитации. 

Гостиницы и отели, которые не пройдут самооценку до этой даты, будут автоматически исключены из реестра, их деятельность станет незаконной и агрегаторы бронирования будут обязаны удалить информацию о таких объектах со своих платформ.
«Самарская область активно включилась в работу по прохождению классификации. Сегодня этап так называемой «самооценки» уже прошли 187 объектов размещения. И мы со своей стороны готовы всесторонне помогать и содействовать бизнесу индустрии гостеприимства. Предоставление качественных и безопасных услуг жителям и гостям Самарской области – наш абсолютный приоритет и ключевая цель нацпроекта «Туризм и гостеприимство»», – подчеркнула министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Если гостиница или санаторий предоставляют услуги более высокого качества, они могут пройти второй этап — получение категории («звезд»). Для этого необходимо обратиться в аккредитованную организацию с помощью личного кабинета в реестре.
«Реформа направлена на то, чтобы у туристов было больше возможностей для выбора, а бизнес работал в честных условиях», – подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.

 

 

Фото: ТГ-канал Министерства туризма Самарской области

Антон Алиханов отметил, что Министерство промышленности и Самарская область за последнее время наладили тесное и продуктивное взаимодействие.
8 августа 2025  16:49
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы поддержки промышленности Самарской области
184
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
8 августа 2025  13:29
Центр «Мой бизнес» проведет серию тренингов по повышению производительности труда
207
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
8 августа 2025  11:30
Въезд в Самару ограничен из-за ремонтных работ
289
