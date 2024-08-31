На самарском колесе обозрения в парке Гагарина состоялся уникальный ужин «На высоте»

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28 августа на колесе обозрения в парке Гагарина состоялся уникальный ужин «На высоте», который стал кульминацией летнего Четвертого гастрономического фестиваля «Волжские сезоны». Ужин, как и фестиваль, придумала и реализовала «Ресторанная компания Поляна» во главе с Романом Вавилиным, при содействии муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Парки Самары».



Кульминация проекта «Волжские сезоны» состояла из четырех курсов блюд волжской кухни от бренд-шефов «Ресторанной компании Поляна» Евгения Гурина и Андрея Рогачёва, которым ассистировали китчен-менеджер грузинских концепций компании Сергей Селезнёв, бренд-шеф концепций «Кэрри» и «Du Pain» Александр Обидин и шеф-повар «Русико» Савелий Никишкин. На закуску подали тарталетки с вяленой утиной грудкой и яблочным муссом и пирожки из визиги, стерляди и пшена, с чёрной и щучьей икрой. Горячее — каша из ячменя с пастрами из волжского бычка, белыми грибами, солёной вишней и жареным фундуком. Десерт — чизкейк из топлёной сметаны с грибным мороженым. Полному погружению в местную культуру способствовали эксклюзивная аудио-экскурсия от краеведа интернет-журнала «Другой город» Андрея Артёмова и выступление группы «Волга-Фолк Бэнд».



«Волжские сезоны» популяризируют Поволжье как объект для туризма, а также способствуют сохранению традиций волжского хлебосольства, переосмысляя его в новом прочтении. В блюдах и напитках гастрофестиваля используются локальные продукты, местные специалитеты и технологии приготовления.



Фестиваль успешно сотрудничает с локальными фермерами и производителями, содействует налаживанию деловых связей между промышленностью и сферой туризма и гостеприимства.



Такое переосмысление и свежий взгляд на локальную гастрономию позволил фестивалю набирать популярность не только у волжан, но и за пределами региона, формируя уникальный облик и бренд новой гастрономической, волжской, культуры, сообщает пресс-служба министерство туризма Самарской области

Фото: Министерство туризма Самарской области