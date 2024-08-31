Я нашел ошибку
Главные новости:
Где мастера декоративно-прикладного творчества, народных художественных промыслов и ремесел Самарской области смогут демонстрировать свои изделия.
В Самаре появится выставочное пространство для ремесленников региона
Который стал кульминацией летнего Четвертого гастрономического фестиваля «Волжские сезоны».
На самарском колесе обозрения в парке Гагарина состоялся уникальный ужин «На высоте»
Все подозреваемые задержаны.
Четырех человек подозревают во взятках при заключении контрактов с Минобороны
Больше всех медалей завоевала сборная Самарской области - 24.
"Волжские зори-2024": в регионе завершились всероссийские соревнования по русским шашкам
В память о почетном жильце этого дома Ю.В. Шатунове, советском и российском певце, легенде нескольких поколений.
В Москве у дома на улице Кантемировская, где жил Шатунов, высадили белые розы
При сколиозах жесткий матрас будет полезен в коррекции осанки.
Травматолог-ортопед: сон на жестком матрасе имеет свои плюсы и минусы
К ликвидации возгорания были привлечены больше 130 пожарных и 45 единиц техники, а также пожарный корабль.
На Бережковской набережной в Москве тушат пожар в административном здании
Продолжая традицию нестандартных для коллектива площадок.
САТОБ: презентация 94-й театрального сезона прошла на террасе филиала Третьяковской галереи
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.19
-0.26
EUR 100.76
-1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 31 августа пройдет арт-фестиваль «Живописный город: Улицы в золотом»
В СОУНБ пройдёт творческая встреча с тольяттинским фотографом и путешественником Игорем Кобцем
Более 1400 музыкантов примут участие в этапе ПФО II Всероссийского фестиваля «Душа баяна»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На самарском колесе обозрения в парке Гагарина состоялся уникальный ужин «На высоте»

31 августа 2024 22:33
141
Который стал кульминацией летнего Четвертого гастрономического фестиваля «Волжские сезоны».

28 августа на колесе обозрения в парке Гагарина состоялся уникальный ужин «На высоте», который стал кульминацией летнего Четвертого гастрономического фестиваля «Волжские сезоны». Ужин, как и фестиваль, придумала и реализовала «Ресторанная компания Поляна» во главе с Романом Вавилиным, при содействии муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Парки Самары».

Кульминация проекта «Волжские сезоны» состояла из четырех курсов блюд волжской кухни от бренд-шефов «Ресторанной компании Поляна» Евгения Гурина и Андрея Рогачёва, которым ассистировали китчен-менеджер грузинских концепций компании Сергей Селезнёв, бренд-шеф концепций «Кэрри» и «Du Pain» Александр Обидин и шеф-повар «Русико» Савелий Никишкин. На закуску подали тарталетки с вяленой утиной грудкой и яблочным муссом и пирожки из визиги, стерляди и пшена, с чёрной и щучьей икрой. Горячее — каша из ячменя с пастрами из волжского бычка, белыми грибами, солёной вишней и жареным фундуком. Десерт — чизкейк из топлёной сметаны с грибным мороженым. Полному погружению в местную культуру способствовали эксклюзивная аудио-экскурсия от краеведа интернет-журнала «Другой город» Андрея Артёмова и выступление группы «Волга-Фолк Бэнд».

«Волжские сезоны» популяризируют Поволжье как объект для туризма, а также способствуют сохранению традиций волжского хлебосольства, переосмысляя его в новом прочтении. В блюдах и напитках гастрофестиваля используются локальные продукты, местные специалитеты и технологии приготовления.

Фестиваль успешно сотрудничает с локальными фермерами и производителями, содействует налаживанию деловых связей между промышленностью и сферой туризма и гостеприимства.

Такое переосмысление и свежий взгляд на локальную гастрономию позволил фестивалю набирать популярность не только у волжан, но и за пределами региона, формируя уникальный облик и бренд новой гастрономической, волжской, культуры, сообщает пресс-служба министерство туризма Самарской области

 

Фото:   Министерство туризма Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Продолжая традицию нестандартных для коллектива площадок.
31 августа 2024, 16:17
САТОБ: презентация 94-й театрального сезона прошла на террасе филиала Третьяковской галереи
Продолжая традицию нестандартных для коллектива площадок. Культура
264
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 16:30.
31 августа 2024, 15:53
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Динамо» Мх
Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 16:30. Футбол в Самаре
292
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +23, +25°С.
31 августа 2024, 15:13
1 сентября в Самарской области без осадков, до +26°С
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +23, +25°С. Экология
268
В центре внимания
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
31 августа 2024  13:16
Фестиваль ВолгаФест в Самаре приглашает гостей: ФОТО
473
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев обсудили строительство магистрали «Центральная» в Самаре
31 августа 2024  11:21
Владимир Путин и Вячеслав Федорищев обсудили строительство магистрали «Центральная» в Самаре
588
Антон Алиханов: «Мы активно стараемся помогать региону.»
30 августа 2024  17:14
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов оценил мощности предприятий Самарской области
978
Вьетнамским гостям представили техническую базу, парк сельскохозяйственной техники, административно-хозяйственные и складские помещения, земельные участки сельскохозяйственного назначения, позволяющие сформировать кормовую базу.
30 августа 2024  14:46
Вьетнамский бизнес познакомился с инвестиционным потенциалом Самарской области
683
Телебашня в Самаре включит подсветку в честь нового учебного года
30 августа 2024  13:15
Телебашня в Самаре включит подсветку в честь нового учебного года
514
Весь список