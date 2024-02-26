Музей «Самара Космическая» временно переехал из-за строительства планетария

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С 20 февраля экспозиция музея «Самара Космическая» располагается в ТЦ «ГудОк». Основное здание музея на проспекте Ленина, 21 временно закрыто из-за строительства планетария. Напомним, планетарий планируют построить уже в этом году.

«Сейчас на Ленина, 21 вы можете увидеть только ракету на здании музея - один из символов нашего города», - напомнили в сообщества музея во ВКонтакте.

Экспозиция в «Гудке» работает каждый день, кроме понедельника. В четверг ее можно посетить с 12.00 до 20.00, а во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье – с 10.00 до 18.00. Находится экспозиция рядом со входом в Мягкий кинотеатр, пишет Самара-КП.