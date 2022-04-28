Министерство туризма Самарской области поделилось планами на ближайшую перспективу

97

Исполнение областного бюджета в первом квартале 2022 года, корректировки в закон об инвестициях, создание министерства туризма – эти и другие вопросы были рассмотрены в среду, 27 апреля 2022 года, на заседании Правительства региона, которое прошло под председательством первого вице-губернатора – председателя Правительства Виктора Кудряшова. В заседании приняли участие региональные министры, руководители ведомств, главы отдельных муниципальных образований.

Региональный кабинет министров одобрил изменения в Закон Самарской области «Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области». В Самарской области планируется создать сеть логистических парков. Регион имеет выгодное экономико-географическое и транспортное положение и входит в число приграничных геостратегических территорий России, соприкасаясь с Казахстаном, является местом пересечения оптимальных логистических маршрутов и международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток». В ближайших планах также создание промышленного технопарка «Жигулевская долина-2» в непосредственной близости от действующего технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина».

Под реализацию таких инвестиционных проектов земельные участки, находящиеся в госсобственности, предложено предоставлять в аренду без проведения торгов. Законопроект устанавливает критерии проектов, на которые распространяется данная преференция. Это технопарки, промышленные технопарки, бизнес-инкубаторы, индустриальные (промышленные), логистические и агропромышленные парки. Нововведения послужат дополнительным стимулом для инвесторов.

«Фактически мы снимаем еще один барьер для инвесторов, готовых разметить свой бизнес в Самарской области, - прокомментировал решение регионального Правительства Виктор Кудряшов. - Мы создали в Самарской области целый ряд индустриальных парков, приступаем к созданию «Жигулевской долины-2», и у нас уже есть инвесторы, готовые развивать там не только науку, но и производство. Мы фактически облегчаем им доступ к этой инфраструктуре». Законопроект направлен на утверждение Самарской Губернской Думы.

Напомним, по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Правительство региона последовательно предпринимает усилия по формированию благоприятного инвестиционного климата. Итогом этой большой работы в минувшем годустало рекордное число реализованных инвестпроектов – 25. Рост инвестиций в экономику Самарской области по итогам года составил 22,5%. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Самарская область за год поднялась с 22-го на 8-е место.

Участники заседания Правительства рассмотрели отчет об исполнении областного бюджета в первом квартале 2021 года. Как отметил в своем докладе министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, за первые три месяца в облбюджет поступило 84 млрд 272 млн рублей доходов, что составляет 34,4% от годового плана. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Сумма безвозмездных поступлений в облбюджет составила 27 млрд 526 млн рублей. При этом поступления безвозмездных средств из федеральной казны – 27 млрд 413 млн или 46,7% от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года сумма безвозмездных поступлений из федерального бюджета также увеличилась.

Общий объем расходов, предусмотренный Законом о бюджете, планируется в 2022 году на уровне 283 млрд 22 млн рублей. За первый квартал 2022 года расходы областного бюджета составили 58 млрд 855 млн рублей. Основные направления финансирования – национальная экономика, социальная политика, образование. Все нормативно-публичные обязательства Правительства и обязательства перед поставщиками и подрядчиками исполнялись в установленные сроки.

Платежи по обслуживанию государственного долга Самарской области также осуществлялись своевременно и в полном объеме.

«Мы сейчас крайне внимательно относимся к формированию доходной части бюджета, рационально подходим к расходам. Безусловно, в приоритете реализация всех социальных обязательств, никаких сомнений нет, что при любых условиях регион будет с этим справляться. Особое внимание уделяем реализации национальных проектов, здесь тоже все идет очень неплохо. Если говорить о доходной части бюджета, то на сегодняшний день она формируется даже с превышением плановых назначений. Это позволяет нам контролировать государственный долг, который в последние годы неуклонно снижается, и формировать необходимые резервы для не только сохранения, но и увеличения социальных обязательств», - подчеркнул премьер-министр регионального Правительства.

Кабинет министров утвердил Положение о министерстве туризма Самарской области. Новое министерство создано на основе департамента туризма, который ранее входил в структуру министерства культуры. Поручение о создании министерства туризма дал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, 5 марта 2022 года это решение было одобрено на заседании Самарской Губернской Думы.

Основными задачами минтуризма станут реализация государственной политики в туристической сфере, выстраивание стратегии развития отрасли, развитие туристической инфраструктуры и популяризация внутреннего туризма.

В текущем году стартует реализация национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», регион готов принять в ней самое активное участие. В федеральный центр уже направлены заявки на участие в мероприятиях программы.

«Появление министерства туризма – назревший вопрос, и такое решение было принято Губернатором Самарской области. Сегодня утвержден национальный проект, который посвящен развитию туризма и индустрии гостеприимства. И наш регион уже демонстрирует неплохие показатели: в минувшем году нас посетило более 1,7 миллиона туристов, прирост более чем на 30% по сравнению с 2020 годом, а объем средств, которые принесли туристы в экономику региона – почти 10 млрд рублей. Это очень хорошее подспорье для малого бизнеса. Мы уверены, что новое министерство, которое уже активно привлекает федеральные ресурсы и взаимодействует с предпринимателями, будет работать эффективно, и сегодня мы фактически дали старт этому процессу», - сообщил первый вице-губернатор.

На заседании Правительства утвердили расчетные нормы стоимости квадратного метра жилья, приобретаемого в рамках госпрограмм по переселению из аварийного жилья и обеспечению жильем детей-сирот.

За второе полугодие 2021 года и первый квартал 2022-го стоимость жилья в Самарской области увеличилась. Речь идет прежде всего о городах Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск, Отрадный, Жигулевск, Октябрьск, Кинель и муниципальных районах Волжский, Красноярский, Сергиевский, Ставропольский, Хворостянский. В остальных муниципальных образованиях рост цен на квадратные метры составил от 1 до 10 процентов.

«Принятый сегодня документ позволит привести в соответствие нормативную стоимость жилья для переселения из аварийного жилого фонда и обеспечения жильем детей-сирот с рыночной стоимостью, и это дает муниципалитетам возможность в кратчайшие сроки заключить контракты на строительство такого жилья, причем не только на текущий год, но и на долгосрочный период 2023-24 годов. Что, в свою очередь, делает возможным проектирование жилья нужной площади под конкретных нуждающихся людей и позволяет нам более эффективно выполнить все программы по расселению и предоставлению жилья детям-сиротам», - отметил в заключение Виктор Кудряшов.