«Маршрут года 2023»: самарские проекты в числе лучших финала Всероссийской туристической премии

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24-26 октября 2023 года в Уфе в рамках III Международного форума по этнотуризму состоялся финал Х Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и были подведены итоги сезона премии 2023.

В 2023 году во Всероссийской туристкой премии «Маршрут года» участвовали 544 проекта из 60 регионов России, а также из Республики Беларусь., а на финал было допущено 292 проекта. От Самарской области было подано 9 проектов, в итоге 5 признаны победителями.

Самарская область заняла три первых места: в номинации «Лучший речной круиз» — проект «Жигулевская кругосветка: 300 километров удовольствия», в номинации «Лучшая карта города» — проект «туристическая карта города Самара». В номинации «Лучший маршрут экологического туризма» — проект «Экологический маршрут Самарская Лука — Самара».

В номинации «Лучший аудиогид» второе место заняла серия аудиогидов «Волжские истории». И третье место в номинации «Лучший гастрономический маршрут» завоевал проект «Гастрономическая Самара».

Для участия в конкурсе были представлены туристские маршруты, предусматривающие посещение ряда достопримечательностей в соответствии с тематикой маршрута: исторических, архитектурных, культурных, духовных, природных и других.

Премия «Маршрут года» учреждена с 2014 года, как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов, и признается одной из самых престижных отраслевых наград в области туризма в России.

Фото: freepik.com