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Курорт Карловы Вары оказался на грани закрытия

12 февраля 2023 10:22
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Курорт Карловы Вары оказался на грани закрытия

Чешское издание Aktuálně заявило, что из-за оттока русских туристов курорту Карловы Вары грозит гибель.

По словам мэра города Андреа Пфеффер-Феркловой, несмотря на то, что туристы из Европы всё-таки посещают Карловы Вары, курорт может закрыться.

«Спад туризма начался уже после аннексии Крыма в 2014 году. Но пик пришёлся на эпидемию коронавируса и последующую войну на Украине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без российских туристов отели и магазины в Карловых Варах терпят убытки.

В настоящее время город проводит кампанию, нацеленную на привлечение россиян, давно живущих за границей, пишет РТ.

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