Конкурс «Почувствуй Россию» на лучшие авторские путешествия приглашает участников

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В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в России запустили конкурс «Почувствуй Россию» на лучшие авторские путешествия. Любители отдыха в России смогут претендовать на главный приз — тур по стране от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие», в который можно будет отправиться в любое удобное время.

♦️Срок приема конкурсных заявок: до 17 июня 2024 г. Победителей объявят 8 июля 2024 г.

♦️Номинации:

Лучший туристский маршрут для семей с детьми

• Лучший инклюзивный туристский маршрут

• Лучший маршрут промышленного туризма

• Лучший маршрут сельского (агро) туризма

• Лучшее экопутешествие (турмаршрут по природным территориям)

• Памятники зодчества

• Молодежный маршрут

• Маршрут активного долголетия

Победители смогут в течение месяца активировать сертификаты и выбрать туры по России от 4 дней.

Условия участия и требования к презентации и ролику