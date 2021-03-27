Из Самары откроются рейсы в Каир

46

В воскресенье, 28 марта, международный аэропорт Курумоч в Самарской области переведут на весенне-летний режим работы. Количество рейсов на популярные зарубежные курорты значительно возрастет.

— Впервые в расписании аэропорта появились рейсы в Каир (Египет). Прямые рейсы из Самары по вторникам планирует осуществлять Azur Air. Еще одно новое направление из Самары намерены открыть «Уральские авиалинии» — полеты в Тамчы (международный аэропорт Иссык-Куль, Киргизия). Они запланированы с частотой один раз в неделю, — сообщили в аэропорту.

По данным представителей Курумоча, лидером международного направления остается Турция. Полеты в Анталью будут выполнять авиакомпании Azur Air, «Уральские авиалинии», Nordwind, Royal Flight, Red Wings, IFly, «Россия», а также новый на этом направлении перевозчик — авиакомпания «Ямал». Рейсы запланированы ежедневно, в некоторые дни недели в расписании можно увидеть до семи рейсов в день.

— В Даламан туристы смогут полететь рейсами Azur Air и Nordwind — полеты запланированы с частотой до пяти рейсов в неделю. В Бодрум два раза в неделю будут летать и самолеты от авиакомпании Royal Flight, — рассказали также в аэропорту.

В весенне-летнем расписании появятся также рейсы в Ларнаку (Кипр) авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Россия» и Red Wings. Частота полетов варьируется, но, как отметили в Курумоче, в пиковый сезон на Кипр можно будет улететь шесть раз в неделю.

К слову, это не все прямые направления на курорты из Самары. Так, в конце ноября прошлого года в аэропорту открыли рейсы в Дубай (ОАЭ), пишет 63.ру.