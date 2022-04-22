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Глава Ростуризма Зарина Догузова открыла круизный сезон в России

22 апреля 2022 18:37
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Сегодня круизный туризм – один из самых динамично развивающихся сегментов путешествий.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в рамках рабочего визита в Волгоградскую область торжественно открыла речную круизную навигацию 2022 в России. Церемония прошла на центральной палубе теплохода «Александр Невский». Уже 21 апреля теплоход «Александр Невский» из Волгограда отправится в первое в этом году путешествие по Волге. К середине мая в России запустятся все круизные маршруты на реках в европейской части страны и за Уралом.

«Меры Правительства по поддержке туротрасли вкупе с национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства», традиционный интерес наших граждан к отдыху на воде и одна из самых протяженных в мире воднотранспортных сетей - более 6,5 тыс. километров – делают круизный туризм одним из самых перспективных. В России развивать его можно фактически в каждом федеральном округе. Например, в курируемом мной Приволжском, туристические проекты 7 регионов -Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской областей и Пермского края - входят в инициативу «Волжское путешествие». Получился единый национальный речной туристический маршрут. В рамках маршрута будут создаваться причалы, речные вокзалы, обновлен речной флот субъектов округа. Маршрут может быть также расширен за счет присоединения других регионов», - сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Выступая на открытии круизного сезона в России Зарина Догузова рассказала, что: «Россия обладает одной из самых протяженных в мире сетей водных магистралей – сотни речных маршрутов, представлены морские и океанические направления. Круизы с каждым годом становятся популярнее, к примеру, только по нашей программе туристического кешбэка за «весеннее» окно продаж количество бронирований круизных туров по сравнению с прошлым годом выросло в 7 раз.  Всего с начала года круизов с кешбэком уже купили около 100 тысяч человек. По данным круизных туроператоров, сегодня каждый пятый турист отправляется в круиз по программе. С учетом растущего спроса, по нашим прогнозам, всего в этом сезоне около 700 000 человек выберут отдых в круизе».

Сегодня круизный туризм – один из самых динамично развивающихся сегментов путешествий. Выступая на открытии круизного сезона, Зарина Догузова рассказала о преимуществах этого вида отдыха: «Круизы - это сочетание отдыха на воде и комфортного путешествия в формате «все включено», где за одну поездку можно посетить десятки городов, не тратя времени на дорогу. Удобно, комфортно и доступно, поскольку предложения ориентированы «на любой вкус и кошелек» - и для семей с детьми, и для молодежи, и для людей старшего поколения.  Можно поехать на 3 дня, а можно на 3 недели – соединить в одной поездке и культурно-познавательные, и активные форматы отдыха. У круизов своя неповторимая атмосфера, свой ритм, свои традиции». 

На теплоходе также прошла презентация новых предложений и лучших продуктов круизного сезона 2022 года. Руководители круизных компаний со всей страны рассказали о модернизации речной инфраструктуры, о турпотоке за 2021 год и о новых маршрутах.

«Круизы становятся все более и более популярны среди молодых людей, а тенденция прошлого сезона показала, что круизные путешествия все чащи стали выбирать «новые туристы», то есть те, кто впервые предпочли именно этот вид отдыха. Признаюсь, я сама планирую провести майские каникулы в круизе по Волге», - добавила Зарина Догузова. 

 

Фото: Пресс-служба Ростуризма

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