Эксперты рассказали, чем будут привлекать туристов в Самарскую область

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О развитии туристической отрасли региона шла речь на заседании коллегии министерства туризма Самарской области. Его провел врио заместителя председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Также в заседании приняли участие министр туризма региона Артур Абдрашитов и ведущие представители туротрасли губернии.

По итогам прошлого года туристский поток в Самарской области согласно аналитике «Больших данных» составил свыше 3 млн человек. Для сравнения в 2022 году - более 2 млн 500 тыс. человек. В целом за последние годы турпоток в наш регион увеличился в 2,5 раза.

И если 5 лет назад регион занимал лишь 23-е место в национальном туристическом рейтинге, то в 2023 году Самарская область повысила свои показатели еще на одну ступень в ТОП-10 национального туристического рейтинга и заняла 9 место среди регионов России.

Чаще всего к нам приезжают туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Татарстан и Башкортостан, Челябинской и Свердловской областей.

Туризм является одним из важных направлений экономики региона, влияющих на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие, тем самым выступая катализатором социально-экономического развития Самарской области.

Объем трат туристов в прошлом году составил 25,8 млрд руб., это на 46,9 % больше чем в 2022 году (17,6 млрд руб.). За последние пять лет этот показатель увеличился в 4,5 раза.

«Я считаю, что мы движемся достаточно динамично. Тем более, что в регионе существуют меры государственной поддержки, которые направлены на стимулирование внутреннего туризма. Такая поддержка туристического бизнеса во многом стала возможной благодаря личному вниманию к развитию отрасли нашего Президента Владимира Владимировича Путина и Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова», – подчеркнул врио заместителя председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

А также отметил, что активную работу по развитию отрасли Правительство региона начало проводить еще в преддверии появления национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Такая подготовка позволила местным предпринимателям сразу после его запуска воспользоваться теми возможностями, которые он предоставил. Субсидии и другие инициативы проекта направлены на формирование удобной среды для путешественников и комфортных условий работы для туристического бизнеса.

С целью развития туристской инфраструктуры в Самарской области реализуется государственная поддержка общественных и предпринимательских инициатив. В 2023 году регион вошел в ТОП-5 среди субъектов РФ по размеру суммы финансирования из федерального бюджета. Это дало возможность оказать поддержку 78 проектов в сфере туризма.

«Реализация этих инициатив позволила не только создать новую туристскую инфраструктуру, увеличить количество мест размещения, численность занятых в сфере туризма, но и значительно повысить привлекательность региона в целом, увеличив тем самым туристский поток», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Кроме того, благодаря нацпроекту в бесплатных экскурсиях по региону приняли участие более 7500 школьников 5 – 9 классов, в том числе и дети участников СВО.

Открылась обновленная экологическая тропа «Храм природы», ведущая к заповедному урочищу Каменная Чаша. Здесь появились оригинальные арт-объекты, зона отдыха с качелями и гамаками, интерактивные площадки, парковка для автомобилей и экскурсионных автобусов, а также современный и благоустроенный визит-центр, который может посетить каждый, кто приезжает сюда для того, чтобы получить всю необходимую информацию о маршрутах Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина.

У центра города Сызрань появился туристский код. Там благоустроены общественные пространства, созданы условия для комфортного пребывания туристов в исторической части города. Теперь гости региона могут добраться до Сызрани и по воде и прогуляться по маршруту тур-кода. Так, впервые за 15 лет в сызранский порт зашел круизный теплоход В.Чкалов со 160 туристами на борту.

В этом году круизный флот региона пополнился камерным и уютным теплоходом «Принцесса Анабелла». Техническая особенность судна позволяет ему осуществлять круизы по малым рекам России – Ока и Белая. В навигацию 2024 года запланированы уникальные круизы в г.Уфу, г. Муром, г. Павлово, на Соловецкие острова.

Чтобы повысить туристическую привлекательность региона ведется работа в рамках подписанного в прошлом году соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Правительством региона и Федерацией Рестораторов и Отельеров России.

Пусть к сердцу туриста прокладывают, в том числе, через желудок.

«Развитие туризма в Самарской области, популяризацию самарской истории и локальной кухни мы считаем одной из своих важных миссий. В ряде наших ресторанов уже появилось меню с волжской кухней. Гости могут попробовать самарские специалитеты: волжскую уху на карасях, пирог с бещевской вишней, родиной которой является Ширяево, закуску судак по-волжски и волжские раки. В историческом центре города открыли заведение, которое является отражением истории Самары. В ремесленной пекарне пекут хлеб на заквасках по историческим рецептам, булочки Неклютинки по рецепту начала 20 века «Хлебопекарного завода Неклютиной» (первого в Самаре механизированного хлебопекарного завода) и знакомят гостей с историей города», - рассказал президент ассоциации ресторанов Milimon Family Евгений Реймер.

Когда-то Самарская губерния была настоящей хлебной столицей. 70% муки и пшеницы всей России производилось у нас. А самарская хлебная биржа по объему торгов пшеницы, ржи и муки занимала третье место в мире.

Фото предоставлено Министерством туризма Самарской области и ассоциацией ресторанов Milimon Family