Дмитрий Богданов: подготовлены два крупных инвестпроекта в сфере туризма в Самарской области

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Дмитрий Богданов сообщил о подготовке двух крупных инвестпроектов в сфере туризма. Сегодня они были рассмотрены и одобрены на заседании рабочей группы при инвестиционном совете.



Первый проект – создание многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса. Инициатор планирует построить в Ставропольском районе объект с функцией длительного пребывания.



Будущие посетители смогут проходить здесь водную реабилитацию, гидротерапию, восстановительные процедуры.



Общая стоимость проекта составляет 7,3 млрд рублей. Запуск такого объекта позволит создать 266 новых рабочих мест.



Второй проект предполагает строительство многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования в районе Жигулевска. Как планирует инициатор проекта, это будет современный эко-отель на берегу Волги с развитой инфраструктурой.



Общая стоимость оценивается в 418 млн рублей. В ходе реализации проекта будет создано 111 рабочих мест.



Работа по привлечению частных инвестиций и формированию комфортного делового климата в Самарской области ведется в ежедневном режиме. Для этого мы развиваем инвестиционные площадки, запускаем новые меры поддержки, курируем каждый инвестпроект, который реализуется на территории региона. Мы регулярно встречаемся с бизнесом, чтобы обсудить проблемные вопросы и найти пути их решения, - перечислил Дмитрий Богданов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Самарской области.

Фото: пресс-служба Минэкономразвития Самарской области