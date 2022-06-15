Департаментом туризма СО реализуются мероприятия по привлечение внимания к святыням губернии

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Издревле в регионе строились прекрасные храмы и монастыри, благоустраивались источники, устанавливались поклонные кресты. В настоящее время на территории Самарской области действует более 400 православных храмов. Поездки по святым местам для поклонения мощам святых и чудотворным иконам являются одной из древних традиций русского православия, помогающей получить духовную поддержку, приобщиться к религиозным и культурным ценностям.

В целях продвижения духовно-просветительского туризма департаментом туризма министерства культуры Самарской области реализовывается комплекс мероприятий, целью которых является привлечение внимания к святыням Самарской области.

В регионе представлена Иверская икона Божией Матери Самарского Иверского женского монастыря, Икона с частицей святых мощей Блаженной Матроны Московской в храме в честь иконы Божией Матери Казанская, Чудотворная икона Божией Матери «Взыскание погибших» Кафедрального собора в честь Покрова Пресвятой Богородицы и другие святыни.

О святынях региона подробно расскажут на радио «Вера» (96,8) ежедневно 12.55 и в 16.55 соответственно.

Кроме того, на телеканале «Спас» начнется реклама Самарской области о возможностях паломнического туризма внутри региона.

На телеканале «Россия 1 Самара» так же будут проводиться тематические эфиры по субботам: 18 июня – Иверский женский монастырь, 25 июня – Свято-Троицкий храм в с. Ташла.

Историю, маршрут и что интересного можно встретить на пути – обо всем можно будет узнать в выпусках передач, сообщает пресс-служба департамента туризма минкульта СО.

Фото: департамент туризма минкульта СО