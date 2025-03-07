Более 2,5 тысяч гектаров в ПФО планируют отдать под строительство новых туристических объектов

109

По поручению Владимира Путина в стране продолжается работа по развитию территорий. Важным моментом является освоение неиспользуемых земель.

Более 2,5 тысяч гектаров в Приволжском федеральном округе планируют отдать под строительство новых туристических объектов. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин. По его словам, в рамках проекта «Земля для туризма», который стартовал в 2021 году, в России было выявлено 1174 земельных участка на территории общей площадью 19,5 тысяч гектаров, где в перспективе могут появиться новые объекты. На сегодня в проекте участвуют 78 регионов. В реестр входят национальные парки, заповедники, памятники архитектуры и другие объекты, а также расположенные поблизости территории.