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В этот раз медиапредставители посетят туристические локации, находящиеся в черте города. Жители Самарской области и многие гости из соседних регионов знают, чтобы познакомиться  с северными и пятн
5 марта состоится финальный пресс-тур зимнего этапа проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области»
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5 марта состоится финальный пресс-тур зимнего этапа проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области»

3 марта 2022 17:09
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В этот раз медиапредставители посетят туристические локации, находящиеся в черте города. Жители Самарской области и многие гости из соседних регионов знают, чтобы познакомиться  с северными и пятн

5 марта 2022 года состоится финальный пресс-тур зимнего этапа проекта «Поехали! Отдых в Самарской области», организованного департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке областного Правительства для представителей средств массовой информации и блогеров.

Еженедельно на протяжении зимы участники проекта знакомились с туристическими площадками Самарской области, где можно отдохнуть в осенне-зимний период, пробовали себя в зимних экстремальных видах спорта, снимали пейзажи заснеженных Жигулевских гор и рассказывали об этом в своих материалах.

Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

В этот раз медиапредставители посетят туристические локации, находящиеся в черте города. Жители Самарской области и многие гости из соседних регионов знают, чтобы познакомиться  с северными и пятнистыми оленями, ламой, овцами и козами, дикобразами и сурками, енотом и лисами надо ехать в Самару. Все эти животные живут в черте областной столицы, в п. Управленческий в Живом уголке «Сказка». Именно туда отправятся участники финального пресс-тура проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области». Программа их пребывания будет расцвечена традиционными русскими масленичными забавами.

Финальной площадкой заключительного пресс-тура зимнего этапа проекта станет загородный комплекс Sky-Village, здесь состоится торжественное награждение участников проекта «Поехали!» благодарственными письмами при участии заместителя министра – руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Артура Абдрашитова.

 

Фото:  Живой уголок «Сказка»

 

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