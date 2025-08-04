Жители Кошелева, Петра Дубравы, Стройкерамики и Смышляевки с сегодняшнего дня могут с комфортом добираться до дома на новых автобусах

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Жители Кошелева, Петра Дубравы, Стройкерамики и Смышляевки получили комфортное транспортное сообщение с Самарой!



С сегодняшнего дня жители указанных населенных пунктов могут с комфортом добираться до дома на новых автобусах, обеспечивающих регулярное транспортное сообщение с областным центром.

Этот шаг реализован по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и направлен на повышение доступности качественного транспорта и создание комфортных условий передвижения для всех жителей региона.



По итогам конкурса межмуниципальный маршрут 480 «пгт. Смышляевка (Школа 7 - корпус 2) - г. Самара (ПАВ)» теперь обслуживает ООО "Ирбис". Перевозчик осуществляет регулярные перевозки по регулируемым тарифам.



Напомним, по условиям контракта перевозчик обязуется обеспечить:

выход 23 автобусов среднего класса не старше 2024 года выпуска

соблюдение расписания (интервал движения 10 минут в часы пик и 20 минут в межпик)

единую стоимость проезда, независимо от способа оплаты (40 рублей)

льготный проезд детям из многодетных семей, а также участникам и членам семей СВО



К 2030 году в агломерациях и городах у 85% общественного транспорта срок эксплуатации должен быть не старше нормативного. Соответствующий показатель предусмотрен в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: минтранс СО