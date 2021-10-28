Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 20 миллиардов рублей инвестировали в свои проекты резиденты ТОСЭР
Более 20 миллиардов рублей инвестировали в свои проекты резиденты ТОСЭР
Жители и гости Москвы будут знакомиться с достопримечательностями Самарской области в метро
Жители и гости Москвы будут знакомиться с достопримечательностями Самарской области в метро
Ограничения в Самаре: 28 октября проверяющие посетили 2 ТЦ в Ленинском районе на улице Вилоновской
Ограничения в Самаре: 28 октября проверяющие посетили 2 ТЦ в Ленинском районе на улице Вилоновской
Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» смогут посетить не более 10 500 зрителей
Матч «Краснодар» — «Крылья Советов» смогут посетить не более 10 500 зрителей
Созданная в Самаре установка поможет в разработке двигателей будущего и разгадке тайн "звездных колыбелей"
Созданная в Самаре установка поможет в разработке двигателей будущего и разгадке тайн "звездных колыбелей"
В самарском Перинатальном центре на свет появился первый малыш у пациентки после сложной операции
В самарском Перинатальном центре на свет появился первый малыш у пациентки после сложной операции
Полмиллиона абонентов вернулись в билайн
Полмиллиона абонентов вернулись в билайн
Через «Госуслуги» удобнее: в Самаре продолжается Всероссийская перепись населения
Через «Госуслуги» удобнее: в Самаре продолжается Всероссийская перепись населения
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.52
0.71
EUR 81.84
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
В самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Жители и гости Москвы будут знакомиться с достопримечательностями Самарской области в метро

28 октября 2021 20:18
47
Жители и гости Москвы будут знакомиться с достопримечательностями Самарской области в метро

Представительство Самарской области и департамент туризма Самарской области при поддержке департамента транспорта г. Москвы и ГУП «Московский метрополитен» разместили в вагонах, курсирующих по всем столичным веткам метро, информационно-образовательные ролики о Самарской области, её городах и значимых местах. Теперь жители и гости столицы будут иметь возможность знакомиться с красотами и рекреационными возможностями нашей области. Ежедневно каждые 45 минут медиаэкраны в вагонах всех составов московского метро будут рассказывать о Самарской губернии.

Московское метро – уникальное место. Ежедневно им пользуются миллионы людей и именно во время поездки есть возможность донести ту или иную информацию. Представительство Самарской области воспользовалось этим уникальным ресурсом для представления и продвижения 63 региона в рамках соглашения о сотрудничестве между Самарской областью и Москвой. Напомним, в июне на площадке XXIV Петербургского экономического форума (ПМЭФ-21) Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Мэр Москвы Сергей Собянин заключили Соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает расширение двусторонних связей в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности.

После подписания соглашения представительство Самарской области уже реализовывало совместные проекты с Правительством Москвы. Так, в московском метро проходили фотовыставки, в их числе выставка «Куйбышев – запасная столица», объединившая более 150 фотоматериалов, посвященных жизни нашего города в статусе запасной столицы, также выпускались карты «Единый» и «Тройка» с символами нашего региона. Работа представительства Самарской области по формированию имиджа Самарской области как региона с благоприятным инвестиционным климатом, развитой инфраструктурой, насыщенной культурной жизнью и прогрессивным взглядом на развитие во всех сферах жизни будет продолжена. «Задачи офиса приоритетных проектов Губернатора Самарской области при представительстве Самарской области – это привлечение уникального опыта и лучших практик в вопросе формирования имиджа Самарской области. Мы стараемся быть в тренде российских и мировых новинок и реализовывать самые перспективные проекты на пользу нашего региона. Как только мы видим новый уникальный вызов, стараемся консолидировать вокруг проекта государственные институты как региональные, так и федеральные для более тщательной проработки и последующих решений. Над проектом размещения информационных роликов в метрополитене мы работали вместе с департаментом туризма Самарской области, Администрацией Губернатора Самарской области и Правительством Москвы. Только так, сообща, можно реализовывать, действительно, уникальные идеи», – отметил заместитель вице-губернатора – руководителя Представительства Самарской области, руководитель офиса приоритетных проектов Губернатора Самарской области Александр Васильев.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В самарском Перинатальном центре на свет появился первый малыш у пациентки после сложной операции
28 октября 2021  18:54
В самарском Перинатальном центре на свет появился первый малыш у пациентки после сложной операции
118
«Единая Россия» единогласно поддержала в первом чтении проект бюджета на 2022-2024 годы
28 октября 2021  17:17
«Единая Россия» единогласно поддержала в первом чтении проект бюджета на 2022-2024 годы
158
Льготники Самарского региона получат социальную выплату на приобретение газового оборудования
28 октября 2021  16:42
Льготники Самарского региона получат социальную выплату на приобретение газового оборудования
192
В Самарской области подвели итоги работ по благоустройству дворов и общественных территорий
28 октября 2021  13:59
В Самарской области подвели итоги работ по благоустройству дворов и общественных территорий
243
Еще 1 357 жителей Самарской области заболели коронавирусом
28 октября 2021  13:06
Еще 1 357 жителей Самарской области заболели коронавирусом
583
Весь список