Жители и гости Москвы будут знакомиться с достопримечательностями Самарской области в метро

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Представительство Самарской области и департамент туризма Самарской области при поддержке департамента транспорта г. Москвы и ГУП «Московский метрополитен» разместили в вагонах, курсирующих по всем столичным веткам метро, информационно-образовательные ролики о Самарской области, её городах и значимых местах. Теперь жители и гости столицы будут иметь возможность знакомиться с красотами и рекреационными возможностями нашей области. Ежедневно каждые 45 минут медиаэкраны в вагонах всех составов московского метро будут рассказывать о Самарской губернии.

Московское метро – уникальное место. Ежедневно им пользуются миллионы людей и именно во время поездки есть возможность донести ту или иную информацию. Представительство Самарской области воспользовалось этим уникальным ресурсом для представления и продвижения 63 региона в рамках соглашения о сотрудничестве между Самарской областью и Москвой. Напомним, в июне на площадке XXIV Петербургского экономического форума (ПМЭФ-21) Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Мэр Москвы Сергей Собянин заключили Соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает расширение двусторонних связей в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности.

После подписания соглашения представительство Самарской области уже реализовывало совместные проекты с Правительством Москвы. Так, в московском метро проходили фотовыставки, в их числе выставка «Куйбышев – запасная столица», объединившая более 150 фотоматериалов, посвященных жизни нашего города в статусе запасной столицы, также выпускались карты «Единый» и «Тройка» с символами нашего региона. Работа представительства Самарской области по формированию имиджа Самарской области как региона с благоприятным инвестиционным климатом, развитой инфраструктурой, насыщенной культурной жизнью и прогрессивным взглядом на развитие во всех сферах жизни будет продолжена. «Задачи офиса приоритетных проектов Губернатора Самарской области при представительстве Самарской области – это привлечение уникального опыта и лучших практик в вопросе формирования имиджа Самарской области. Мы стараемся быть в тренде российских и мировых новинок и реализовывать самые перспективные проекты на пользу нашего региона. Как только мы видим новый уникальный вызов, стараемся консолидировать вокруг проекта государственные институты как региональные, так и федеральные для более тщательной проработки и последующих решений. Над проектом размещения информационных роликов в метрополитене мы работали вместе с департаментом туризма Самарской области, Администрацией Губернатора Самарской области и Правительством Москвы. Только так, сообща, можно реализовывать, действительно, уникальные идеи», – отметил заместитель вице-губернатора – руководителя Представительства Самарской области, руководитель офиса приоритетных проектов Губернатора Самарской области Александр Васильев.