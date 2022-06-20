 В Самаре состоялся рейд транспортников по выявлению безбилетных пассажиров 

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20 июня силами сотрудников контрольно-ревизионного отдела «СамараАвтоГаз» состоялась комплексная проверка соблюдения оплаты проезда в районе торгового центра «Аквариум».



Штрафные санкции за это нарушение предусмотрены в размере 500 рублей.



Купить билет в Самаре пассажир может любым удобным способом: наличный и безналичный расчет, а социальным категориям граждан при проезде полагаются льготы.



Проверочные рейды продолжатся во всех видах городского пассажирского транспорта. Контрольно-ревизионному отделу «Самара Авто Газ» в охоте на «зайцев» помогают добровольцы и молодые стажеры, которые проходят практику в автотранспортном предприятии. По городу работают небольшими группами ежедневно – с самого утра до позднего вечера, охватывая проверками общественный транспорт.

Фото: администрация Самары