Во время Чемпионата и первенства СО по велоспорту в Самаре будет ограничено движение транспорта

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В связи с проведением Чемпионата и первенства Самарской области по велоспорту в Самаре будет временно ограничено движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивного мероприятия «Чемпионат и первенство Самарской области по велоспорту» на территории города Самара временно – с 08:00 до 16:00 15 июня 2022 года – будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Вышеуказанные ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Более подробно со схемой организации дорожного движения в указанный период можно ознакомиться в приложении.

Фото: администрация Самары