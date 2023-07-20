В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по ремонту и модернизации теплотрасс на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:

- с 09:00 21 июля 2023 года до 05:00 24 июля 2023 года – по улице Каховской от улицы Вольской до проспекта Юных Пионеров;

- с 09:00 21 июля 2023 года до 05:00 24 июля 2023 года – по Ремесленному переулку от улицы Каховской до проспекта Кирова;

- с 09:00 24 июля 2023 года до 05:00 28 июля 2023 года – по проспекту Карла Маркса, в районе дома № 495Б;

- с 20:00 21 июля 2023 года до 05:00 25 июля 2023 года – по улице Советской Армии от улицы Гагарина до улицы Мориса Тореза.

В указанные периоды движение городского пассажирского транспорта будет организовано по скорректированным схемам, а именно:

- в период с 09:00 21 июля 2023 года до 05:00 24 июля 2023 года изменится трасса следования троллейбусов маршрутов №№ 4, 4к;

- в период с 09:00 24 июля 2023 года до 05:00 28 июля 2023 года изменится трасса следования автобусов маршрута № 59;

- в период с 20:00 21 июля 2023 года до 05:00 25 июля 2023 года изменится трасса следования автобусных маршрутов №№ 70, 89.

Просим горожан с пониманием относиться к работам по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов и заранее планировать свои поездки, учитывая ограничительные меры.

Подробней можно узнать на сайте горадминистрации.