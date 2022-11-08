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В Самарской области временно перекроют трассу М-5

8 ноября 2022 13:16
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В Самарской области перекроют трассу М-5

На следующей неделе на участке трассы М-5 «Урал» в Самарской области ограничат движение. Об этом 63.RU сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Изначально дорогу хотели перекрыть 8 и 9 ноября. Однако даты сдвинули на 15 и 16 ноября. Движение ограничат на 974-м километре, в районе Жигулевской ГЭС, с 10:30 до 10:35, пишет 63.ру.

— Ограничения введут на время реконструкции пролета высоковольтных линий электропередач в месте пересечения с федеральной трассой М-5 на 974-м километре, — сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Совсем скоро закроют и другой участок М-5 — между Самарой и Тольятти. Там строят путепровод. Работы на площадке начались в весной 2022 года. На участке разместят пункт взимания платы. Всё это станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Развязка у Зелёновки будет типа «неполный клеверный лист».

 

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